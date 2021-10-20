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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211020/titov-1755442972.html
Титов оценил новые меры господдержки компаний на фоне COVID-19
Титов оценил новые меры господдержки компаний на фоне COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021
Титов оценил новые меры господдержки компаний на фоне COVID-19
Заявленных правительством РФ мер поддержки бизнесу на фоне COVID пока хватит, но, в случае продления нерабочих дней из-за распространения коронавирусной... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:06
2021-10-20T17:06
распространение коронавируса
экономика
владимир путин
андрей белоусов
татьяна голикова
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Заявленных правительством РФ мер поддержки бизнесу на фоне COVID пока хватит, но, в случае продления нерабочих дней из-за распространения коронавирусной инфекции, необходимо будет пропорционально срокам увеличивать и поддержку компаний, заявил журналистам бизнес-омбудсмен Борис Титов.Вице-премьер Татьяна Голикова ранее в среду попросила президента РФ Владимира Путина ввести в России с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней. При этом в некоторых регионах, где наиболее сложная ситуация с COVID, такие дни могут установить уже с 23 октября. Путин поддержал эти предложения.Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента также сообщил, что правительство предложило возобновить программу льготного кредитования бизнеса под 3% (ФОТ 3.0) и выплатить гранты малому и среднему бизнесу в размере 1 МРОТ на одного сотрудника.Он призвал власти регионов подходить к реализации постановления разумно и честно, без имевшей ранее место "избирательности" в рамках отраслей. "Бизнес также прошу отнестись с пониманием и всей мерой ответственности", - подчеркнул Титов.Он сообщил, что по данным экспертов, только потери общепита в период с января по июль при полном локдауне составляли по 4,7 миллиарда рублей в день, а при проходе с QR-кодами - 2,35 миллиарда рублей в день. "Будем мониторить ситуацию", - пообещал бизнес-омбудсмен.
https://ria.ru/20211020/biznes-1755406241.html
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экономика, владимир путин, андрей белоусов, татьяна голикова, россия, коронавирус в россии
17:06 20.10.2021
 
Титов оценил новые меры господдержки компаний на фоне COVID-19

Бизнес-омбудсмен Титов оценил новые меры господдержки компаний на фоне COVID-19

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Заявленных правительством РФ мер поддержки бизнесу на фоне COVID пока хватит, но, в случае продления нерабочих дней из-за распространения коронавирусной инфекции, необходимо будет пропорционально срокам увеличивать и поддержку компаний, заявил журналистам бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее в среду попросила президента РФ Владимира Путина ввести в России с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней. При этом в некоторых регионах, где наиболее сложная ситуация с COVID, такие дни могут установить уже с 23 октября. Путин поддержал эти предложения.
Информационная табличка на входе в ресторан BURO TSUM в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 15:00Распространение коронавируса
Белоусов пообещал бизнесу новые меры поддержки при необходимости
Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента также сообщил, что правительство предложило возобновить программу льготного кредитования бизнеса под 3% (ФОТ 3.0) и выплатить гранты малому и среднему бизнесу в размере 1 МРОТ на одного сотрудника.
"Меры разумные, но нужно дождаться постановления правительства. Надеюсь, в нём удастся избежать "белых пятен" и мест, которые можно будет трактовать двояко", - сказал Титов. "Полагаю, что на этот период этих мер хватит, но, в случае продления локдауна, необходимо будет пропорционально срокам увеличивать и поддержку бизнеса". – заявил бизнес-омбудсмен.
Он призвал власти регионов подходить к реализации постановления разумно и честно, без имевшей ранее место "избирательности" в рамках отраслей. "Бизнес также прошу отнестись с пониманием и всей мерой ответственности", - подчеркнул Титов.
Он сообщил, что по данным экспертов, только потери общепита в период с января по июль при полном локдауне составляли по 4,7 миллиарда рублей в день, а при проходе с QR-кодами - 2,35 миллиарда рублей в день. "Будем мониторить ситуацию", - пообещал бизнес-омбудсмен.
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