https://ria.ru/20211020/titov-1755442972.html

Титов оценил новые меры господдержки компаний на фоне COVID-19

Титов оценил новые меры господдержки компаний на фоне COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021

Титов оценил новые меры господдержки компаний на фоне COVID-19

Заявленных правительством РФ мер поддержки бизнесу на фоне COVID пока хватит, но, в случае продления нерабочих дней из-за распространения коронавирусной... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T17:06

2021-10-20T17:06

2021-10-20T17:06

распространение коронавируса

экономика

владимир путин

андрей белоусов

татьяна голикова

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Заявленных правительством РФ мер поддержки бизнесу на фоне COVID пока хватит, но, в случае продления нерабочих дней из-за распространения коронавирусной инфекции, необходимо будет пропорционально срокам увеличивать и поддержку компаний, заявил журналистам бизнес-омбудсмен Борис Титов.Вице-премьер Татьяна Голикова ранее в среду попросила президента РФ Владимира Путина ввести в России с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней. При этом в некоторых регионах, где наиболее сложная ситуация с COVID, такие дни могут установить уже с 23 октября. Путин поддержал эти предложения.Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента также сообщил, что правительство предложило возобновить программу льготного кредитования бизнеса под 3% (ФОТ 3.0) и выплатить гранты малому и среднему бизнесу в размере 1 МРОТ на одного сотрудника.Он призвал власти регионов подходить к реализации постановления разумно и честно, без имевшей ранее место "избирательности" в рамках отраслей. "Бизнес также прошу отнестись с пониманием и всей мерой ответственности", - подчеркнул Титов.Он сообщил, что по данным экспертов, только потери общепита в период с января по июль при полном локдауне составляли по 4,7 миллиарда рублей в день, а при проходе с QR-кодами - 2,35 миллиарда рублей в день. "Будем мониторить ситуацию", - пообещал бизнес-омбудсмен.

https://ria.ru/20211020/biznes-1755406241.html

https://ria.ru/20211020/podderzhka-1755408862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, андрей белоусов, татьяна голикова, россия, коронавирус в россии