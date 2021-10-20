https://ria.ru/20211020/tekhnologii-1755391720.html

Жители Подмосковья записываются к врачу с помощью искусственного интеллекта

Жители Подмосковья записываются к врачу с помощью искусственного интеллекта - РИА Новости, 20.10.2021

Жители Подмосковья записываются к врачу с помощью искусственного интеллекта

Искусственный интеллект записывает граждан на прием к врачу в Подмосковье, сообщает пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:25

2021-10-20T14:25

2021-10-20T14:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

искусственный интеллект

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569453432_22:468:2790:2025_1920x0_80_0_0_0b57eaa8c36ba953799a2d5f4371b1dc.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Искусственный интеллект записывает граждан на прием к врачу в Подмосковье, сообщает пресс-служба минздрава региона."В Московской области расширяются возможности голосового помощника. Ранее появилась возможность с помощью робота вызвать врача на дом и записаться на вакцинацию, теперь робот помогает оформить запись на прием к медицинскому специалисту. Голосовой помощник доступен по телефону 122", - говорится в сообщении.В Подмосковье большое внимание уделяется развитию информационных сервисов. Ранее уже были введены услуги по выдаче электронных рецептов на льготные лекарства, электронных справок в школу, оформлению электронных больничных листов."Развитие информационных технологий в сфере здравоохранения позволяет оптимизировать многие процессы. В основе работы робота лежат технологии искусственного интеллекта, синтеза и распознавания речи. Пациенту достаточно назвать номер полиса ОМС, необходимого медицинского специалиста, и голосовой помощник предложит выбрать удобную дату и время", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.

https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755033517.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), искусственный интеллект