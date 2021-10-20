https://ria.ru/20211020/tekhnologii-1755391720.html
Жители Подмосковья записываются к врачу с помощью искусственного интеллекта
Жители Подмосковья записываются к врачу с помощью искусственного интеллекта - РИА Новости, 20.10.2021
Жители Подмосковья записываются к врачу с помощью искусственного интеллекта
Искусственный интеллект записывает граждан на прием к врачу в Подмосковье, сообщает пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:25
2021-10-20T14:25
2021-10-20T14:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
искусственный интеллект
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Искусственный интеллект записывает граждан на прием к врачу в Подмосковье, сообщает пресс-служба минздрава региона."В Московской области расширяются возможности голосового помощника. Ранее появилась возможность с помощью робота вызвать врача на дом и записаться на вакцинацию, теперь робот помогает оформить запись на прием к медицинскому специалисту. Голосовой помощник доступен по телефону 122", - говорится в сообщении.В Подмосковье большое внимание уделяется развитию информационных сервисов. Ранее уже были введены услуги по выдаче электронных рецептов на льготные лекарства, электронных справок в школу, оформлению электронных больничных листов."Развитие информационных технологий в сфере здравоохранения позволяет оптимизировать многие процессы. В основе работы робота лежат технологии искусственного интеллекта, синтеза и распознавания речи. Пациенту достаточно назвать номер полиса ОМС, необходимого медицинского специалиста, и голосовой помощник предложит выбрать удобную дату и время", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.
https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755033517.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), искусственный интеллект
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Искусственный интеллект записывает граждан на прием к врачу в Подмосковье, сообщает пресс-служба минздрава региона.
"В Московской области расширяются возможности голосового помощника. Ранее появилась возможность с помощью робота вызвать врача на дом и записаться на вакцинацию, теперь робот помогает оформить запись на прием к медицинскому специалисту. Голосовой помощник доступен по телефону 122", - говорится в сообщении.
В Подмосковье большое внимание уделяется развитию информационных сервисов. Ранее уже были введены услуги по выдаче электронных рецептов на льготные лекарства, электронных справок в школу, оформлению электронных больничных листов.
"Развитие информационных технологий в сфере здравоохранения позволяет оптимизировать многие процессы. В основе работы робота лежат технологии искусственного интеллекта, синтеза и распознавания речи. Пациенту достаточно назвать номер полиса ОМС, необходимого медицинского специалиста, и голосовой помощник предложит выбрать удобную дату и время", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.