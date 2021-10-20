https://ria.ru/20211020/tekhnika-1755335607.html

В Уфе разъяснили, почему "умный домофон" не впускает некоторых жильцов

В Уфе разъяснили, почему "умный домофон" не впускает некоторых жильцов - РИА Новости, 20.10.2021

В Уфе разъяснили, почему "умный домофон" не впускает некоторых жильцов

Программа "умный домофон", которая распознает человека по контуру лица, не впустила нескольких пользователей в их подъезды в Башкирии из-за того, что жильцы не... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T10:32

2021-10-20T10:32

2021-10-20T11:27

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УФА, 20 окт – РИА Новости. Программа "умный домофон", которая распознает человека по контуру лица, не впустила нескольких пользователей в их подъезды в Башкирии из-за того, что жильцы не сделали нужное количество фотографий для приложения, со всеми случаями компания разобралась, прокомментировали РИА Новости в компании "Уфанет" ситуацию про людей, которые "ругались" с домофоном и не могли попасть домой.В ряде Telegram-каналах и на YouTube появились кадры с камер видеонаблюдений жилых домов города Октябрьский и Уфы, как люди не могут попасть в свои подъезды. В одном случае, нетрезвый мужчина ночью пытается объяснить домофону, в какой квартире живет, но программа не может распознать его лицо и прощается с ним. В другом, пожилой мужчина, которого домофон не пускает домой по той же причине, ругается и бьет рукой по камере.В компании "Уфанет" рассказали, что программа "Умный домофон" разработана в 2019 году. Его функционал заключается в камере, которая умеет распознавать человека по контуру лица. "Это еще и приложение в телефоне жильца дома. Открыть дверь в подъезд можно несколькими способами. Способ, который представлен на видео, это только один из возможных. Дверь можно открыть через мобильное приложение на телефоне, можно открыть электронным ключом, сохраняется весь функционал аналогового домофона, люди также могут позвонить по домофону в квартиру. Поэтому это спорный вопрос и совсем неверное донесение информации, что люди не могут попасть домой", - пояснили агентству в компании.В организации отметили, что услуга по распознаванию лица при входе в подъезд сегодня является самой популярной и уже используется в 12 тысячах подъездах по всей России. "Это программа служит не только людям, живущим в доме. Много примеров того, что камера еще и работает в качестве камеры видеонаблюдения и в обзор попадает вся придомовая территория. Наше видео часто помогают открыть бытовые кражи, кто-то кому-то, например, машину поцарапал, какая-то драка во дворе произошла. Эти видео часто запрашивают для благих целей, помогаем раскрывать преступления. Всего уже более 1 тысячи преступлений раскрыто", - рассказал собеседник.В компании советуют клиентам делать больше фотографий для приложения, дневные и ночные, в шапке и без, чтобы камера могла использовать разные варианты."У нас был инцидент в городе Октябрьске, человек в не очень трезвом состоянии пытался попасть в подъезд. Мы выезжали к нему, и наш инженер объяснил ему, как правильно надо было фотографироваться, сделал его фото и загрузил в приложение на телефоне. И в конце мы проверили, как это работает. Мужчина был рад, что внимание проявили и сильно смущен, что его видео попало в интернет", - пояснил собеседник, отметив, что в основном с "умным" домофоном не могут разобраться пожилые или пьяные люди.

https://realty.ria.ru/20201223/domofony-1590580759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, уфа, россия