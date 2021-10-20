https://ria.ru/20211020/teatr-1755429097.html

В Театре Романа Виктюка пройдут мероприятия, посвященные основателю театра

В Театре Романа Виктюка пройдут мероприятия, посвященные основателю театра - РИА Новости, 20.10.2021

В Театре Романа Виктюка пройдут мероприятия, посвященные основателю театра

РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:06

2021-10-20T16:06

2021-10-20T16:06

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МОСКВА, 20 окт - Пресс-служба театра Романа Виктюка. С 25 по 28 октября в театре пройдут мероприятия, объединенные общей темой "О Мастере. 85 лет со дня рождения", посвященные основателю театра, уникальному, прославленному режиссеру мирового уровня, создавшему новое театральное направление – Роману Григорьевичу Виктюку.28 октября Роману Виктюку исполнилось бы 85 лет. Для Театра и его преданных зрителей эти дни станут особыми, наполненными светлыми воспоминаниями, любовью и благодарностью к своему Мастеру. В память о нем и в утверждение главного манифеста Виктюка – "Театр побеждает смерть!", на сцене и в пространстве Дома света состоятся события, каждое из которых найдет светлый отклик в сердцах наших гостей и даст возможность стать немного ближе к той великой театральной загадке, той мощи таланта и любви, которой был и остается Роман Виктюк.Программа мероприятий:25 октября в 17:00 состоится открытие выставки "Квартира № 87", которую мы посвящаем нашему Мастеру, Роману Григорьевичу Виктюку, – это художественная инсталляция в пространстве, повторяющем квартиру режиссера, – то пространство, где он жил и творил, где рождались самые смелые его замыслы. Художник Алексей Трегубов – автор выставки не воссоздает реальные интерьеры квартиры, скорее, её контуры, ощущения и атмосферу, царившую в этом домеМы предлагаем взглянуть на мир одного художника - глазами другого художника. И нашими глазами. И - вашими - тоже. Мы постараемся погрузить вас в атмосферу нашего главного творца и его мира – той его части, что от большинства была скрыта. И каждый увидит и почувствует это пространство по-своему. А проводником ему станет голос Мастера. (16+)25 октября "P.S. Скок в постель" по пьесе Марселя Митуа. Премьера–посвящение Мастеру, спектакль, который в прошлом году начал создавать Роман Григорьевич, но не успел завершить. "P.S." станет спектаклем о репетициях …спектакля – об их яркости, о смехе, сопровождавшем работу над новой премьерой, рассказах Виктюка об искусстве – постановочном процессе, который у Романа Виктюка сам по себе был достоин того, чтобы стать отдельным спектаклем. Режиссер Игорь Неведров. (18+)26 октября "Нежность" по роману Анри Барбюса.Драма в пяти письмах под музыку Шумана, Брамса и Франка – это гимн любви, основанный на нежности и с нежностью же поставленный Романом Виктюком для актрисы Сати Спиваковой и пианистки Басинии Шульман. Драматический театр, соединится с классическим концертом, где актер и музыкант, художественное слово и музыка – равноправны.Режиссер восстановления Сергей Захарин. (16+)26 октября в 21:00в нижнем фойе театра тележурналист, лауреат Государственной премии РФ Ирина Михайлова представит зрителям программу "Виктюк. Роман с телевидением" – уникальные фрагменты передач, записей спектаклей, интервью с Романом Виктюком на лениградском/петербургском телевидении о самых первых и о последующих многочисленных гастролях театра в городе. Также гостей ждут архивные съемки спектаклей "Служанки", "М.Баттерфляй", "Двое на качелях", "Лолита", "Федра" и концерта "Сон Пьеро". (12+)27 октября "Спектакль будет объявлен особо…" Рома, или Нам всегда 19. Выпускники оперного курса Мастерской Романа Виктюка факультета Музыкального театра ГИТИС (2008) представят спектакль о своем любимом учителе. Театрализованные музыкальные новеллы о жизни Мастера, каждая из которых рассказывает об одном из периодов его непростой и бесконечно интересной творческой жизни. Истории, события, легенды, моменты нежности, смеха, легкости, радости и хулиганства – прожитые великим режиссером, который до последнего оставался юным, озорным подростком.Режиссер Дмитрий Касимов. (18+)28 октября "Служанки" по пьесе Жана Жене. В День рождения Мастера легендарный спектакль Виктюка, мгновенно сделавший его создателем нового театрального направления. Символом театральной революции и новаторства. Символом – начала в искусстве.Мы намеренно не ставим в этот день его прощальный спектакль – потому что прощания с Виктюком быть не может по определению. С ним можно только встречаться – встречаться заново каждый раз, каждый день, каждый приход в театр и каждый спектакль.Поэтому… 28 октября– "Служанки". Вчера, сегодня, завтра! (18+)Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы