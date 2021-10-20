https://ria.ru/20211020/taliby-1755464834.html

"Талибан"*: на встрече в Москве признали важность контактов с талибами

"Талибан"*: на встрече в Москве признали важность контактов с талибами - РИА Новости, 20.10.2021

"Талибан"*: на встрече в Москве признали важность контактов с талибами

Участники встречи "московского формата" по Афганистану признали важность контактов с талибами (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ),... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T18:45

2021-10-20T18:45

2021-10-20T18:46

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Участники встречи "московского формата" по Афганистану признали важность контактов с талибами (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ), заявил вице-премьер правительства талибов, глава делегации Абдул Салам Ханафи по итогам заседания. "Также все страны-участницы (встречи - ред.) поддержали тесное взаимодействие с новым правительством в Афганистане", - сказал он журналистам.* Запрещенная в России террористическая группировка

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в мире, талибан, афганистан, россия