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"Талибан"*: на встрече в Москве признали важность контактов с талибами
"Талибан"*: на встрече в Москве признали важность контактов с талибами - РИА Новости, 20.10.2021
"Талибан"*: на встрече в Москве признали важность контактов с талибами
Участники встречи "московского формата" по Афганистану признали важность контактов с талибами (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ),... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:45
2021-10-20T18:45
2021-10-20T18:46
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Участники встречи "московского формата" по Афганистану признали важность контактов с талибами (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ), заявил вице-премьер правительства талибов, глава делегации Абдул Салам Ханафи по итогам заседания. "Также все страны-участницы (встречи - ред.) поддержали тесное взаимодействие с новым правительством в Афганистане", - сказал он журналистам.* Запрещенная в России террористическая группировка
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в мире, талибан, афганистан, россия
18:45 20.10.2021 (обновлено: 18:46 20.10.2021)
"Талибан"*: на встрече в Москве признали важность контактов с талибами
Глава делегации "Талибана"*: на встрече в Москве признали важность контактов с талибами