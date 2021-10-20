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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211020/taliby-1755331510.html
В Москву прибыла делегация талибов
В Москву прибыла делегация талибов - РИА Новости, 20.10.2021
В Москву прибыла делегация талибов
В российскую столицу приехала делегация талибов, в городе должны пройти переговоры "Московского формата" по Афганистану. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T10:11
2021-10-20T13:30
афганистан
москва
россия
захват власти в афганистане талибами
талибан
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В российскую столицу приехала делегация талибов, в городе должны пройти переговоры "Московского формата" по Афганистану.Также гости проведут двусторонние встречи. "Да, почему нет?" — сказал журналистам представитель движения Хайрулла Хайрхах, отвечая на соответствующий вопрос.В консультациях и форуме по основной теме примут участие делегаты из десяти стран региона, министр иностранных дел России Сергей Лавров и замглавы нынешнего правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи. Основными вопросами на встрече станут военно-политическая обстановка в республике после смены власти, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного кабмина. Несмотря на то, что талибы объявили состав правительства еще в начале сентября, во многих столицах посчитали, что, вопреки обещаниям, оно не может представлять все этноконфессиональные и политические силы страны.В августе на фоне вывода американского контингента "Талибан"* захватил власть в Афганистане, это вызвало гуманитарный, экономический и политический кризисы, в соседние государства устремились потоки беженцев.*Запрещенная в России террористическая организация.
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афганистан
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Талибы на переговорах в Москве
На переговоры в Москву прибыла делегация талибов (движение запрещено в России как террористическое).
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афганистан, москва, россия, талибан
10:11 20.10.2021 (обновлено: 13:30 20.10.2021)
 
В Москву прибыла делегация талибов

Делегация талибов прибыла в Москву на переговоры по Афганистану

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В российскую столицу приехала делегация талибов, в городе должны пройти переговоры "Московского формата" по Афганистану.
Также гости проведут двусторонние встречи. "Да, почему нет?" — сказал журналистам представитель движения Хайрулла Хайрхах, отвечая на соответствующий вопрос.
В консультациях и форуме по основной теме примут участие делегаты из десяти стран региона, министр иностранных дел России Сергей Лавров и замглавы нынешнего правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи.
Основными вопросами на встрече станут военно-политическая обстановка в республике после смены власти, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного кабмина.
Расширенное заседание по вопросу мирного урегулирования в Афганистане - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 00:15
Переговоры по Афганистану в московском формате
Несмотря на то, что талибы объявили состав правительства еще в начале сентября, во многих столицах посчитали, что, вопреки обещаниям, оно не может представлять все этноконфессиональные и политические силы страны.
В августе на фоне вывода американского контингента "Талибан"* захватил власть в Афганистане, это вызвало гуманитарный, экономический и политический кризисы, в соседние государства устремились потоки беженцев.
*Запрещенная в России террористическая организация.
 
Захват власти в Афганистане талибамиАфганистанМоскваРоссияТалибан
 
 
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