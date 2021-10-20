https://ria.ru/20211020/taliby-1755331510.html

В Москву прибыла делегация талибов

В Москву прибыла делегация талибов - РИА Новости, 20.10.2021

В Москву прибыла делегация талибов

В российскую столицу приехала делегация талибов, в городе должны пройти переговоры "Московского формата" по Афганистану. РИА Новости, 20.10.2021

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2021-10-20T13:30

афганистан

москва

россия

захват власти в афганистане талибами

талибан

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В российскую столицу приехала делегация талибов, в городе должны пройти переговоры "Московского формата" по Афганистану.Также гости проведут двусторонние встречи. "Да, почему нет?" — сказал журналистам представитель движения Хайрулла Хайрхах, отвечая на соответствующий вопрос.В консультациях и форуме по основной теме примут участие делегаты из десяти стран региона, министр иностранных дел России Сергей Лавров и замглавы нынешнего правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи. Основными вопросами на встрече станут военно-политическая обстановка в республике после смены власти, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного кабмина. Несмотря на то, что талибы объявили состав правительства еще в начале сентября, во многих столицах посчитали, что, вопреки обещаниям, оно не может представлять все этноконфессиональные и политические силы страны.В августе на фоне вывода американского контингента "Талибан"* захватил власть в Афганистане, это вызвало гуманитарный, экономический и политический кризисы, в соседние государства устремились потоки беженцев.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20211020/afganistan-1755151667.html

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Талибы на переговорах в Москве На переговоры в Москву прибыла делегация талибов (движение запрещено в России как террористическое). 2021-10-20T10:11 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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афганистан, москва, россия, талибан