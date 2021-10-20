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Авторов скандального фото у храма в Москве ждет суд
Авторов скандального фото у храма в Москве ждет суд - РИА Новости, 20.10.2021
Авторов скандального фото у храма в Москве ждет суд
Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы 28 октября рассмотрит уголовное дело в отношении блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подруги... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:49
2021-10-20T16:49
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы 28 октября рассмотрит уголовное дело в отношении блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подруги Анастасии Чистовой, им вменили оскорбление чувств верующих за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Судебное заседание по уголовному делу в отношении Муроджонзода (настоящая фамилия блогера - ред.) Руслани Талабджона и Чистовой Анастасии Александровны назначено на 28 октября в 10.00 в общем порядке судебного разбирательства", - рассказал собеседник агентства.Ранее в социальных сетях распространилось фото, на котором Бобиев стоит на фоне храма, а девушка в форме полиции сидит перед ним в коленопреклоненной позе.После задержания молодой человек извинился за свой поступок и обещал "никогда так больше не делать". Также он рассказал, что снимает пранки, причем за них уже привлекался к административной ответственности. Бобиев также упоминал, что у него 100 тысяч подписчиков, но сейчас его страницу заблокировали.Сначала пару привлекли за нарушение административного законодательства: девушку суд признал виновной по статье "Невыполнение законного требования сотрудника полиции", а блогеру вменили нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ иностранцами. Обоим назначили по 10 суток ареста, Бобиева также оштрафовали на 5 тысяч рублей с выдворением из России.Санкция дела по статье об оскорблении религиозных чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ) предполагает наказание вплоть до лишения свободы на один год. Это одно из первых уголовных дел по данной статье в Москве.
https://ria.ru/20210930/bloger-1752557819.html
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происшествия, москва, россия
16:49 20.10.2021
 
Авторов скандального фото у храма в Москве ждет суд

Блогера и его подругу ждет суд об оскорблении чувств верующих за скандальное фото у храма

© Фото : Руслан Бобиев/ВКонтактеРуслан Бобиев
Руслан Бобиев - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Фото : Руслан Бобиев/ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы 28 октября рассмотрит уголовное дело в отношении блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подруги Анастасии Чистовой, им вменили оскорбление чувств верующих за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Судебное заседание по уголовному делу в отношении Муроджонзода (настоящая фамилия блогера - ред.) Руслани Талабджона и Чистовой Анастасии Александровны назначено на 28 октября в 10.00 в общем порядке судебного разбирательства", - рассказал собеседник агентства.
Ранее в социальных сетях распространилось фото, на котором Бобиев стоит на фоне храма, а девушка в форме полиции сидит перед ним в коленопреклоненной позе.
После задержания молодой человек извинился за свой поступок и обещал "никогда так больше не делать". Также он рассказал, что снимает пранки, причем за них уже привлекался к административной ответственности. Бобиев также упоминал, что у него 100 тысяч подписчиков, но сейчас его страницу заблокировали.
Извинения блогера, задержанного за провокационное фото на Красной площади - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 19:05
Блогер из Таджикистана извинился за интимную фотосессию напротив храма
Сначала пару привлекли за нарушение административного законодательства: девушку суд признал виновной по статье "Невыполнение законного требования сотрудника полиции", а блогеру вменили нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ иностранцами. Обоим назначили по 10 суток ареста, Бобиева также оштрафовали на 5 тысяч рублей с выдворением из России.
Санкция дела по статье об оскорблении религиозных чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ) предполагает наказание вплоть до лишения свободы на один год. Это одно из первых уголовных дел по данной статье в Москве.
Рэп-исполнитель Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 12:53Шоубиз
Клип Моргенштерна проверят на предмет оскорбления чувств верующих
 
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