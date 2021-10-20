https://ria.ru/20211020/sud-1755410392.html
Суд отклонил иск фотографа к КПРФ из-за трудовой книжки
Суд отклонил иск фотографа к КПРФ из-за трудовой книжки - РИА Новости, 20.10.2021
Суд отклонил иск фотографа к КПРФ из-за трудовой книжки
Гагаринский суд Москвы отклонил иск фотографа, который потребовал от КПРФ 237 тысяч рублей компенсации из-за задержки в выдаче трудовой книжки, сообщили РИА... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:12
2021-10-20T15:12
2021-10-20T15:12
общество
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дмитрий новиков
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы отклонил иск фотографа, который потребовал от КПРФ 237 тысяч рублей компенсации из-за задержки в выдаче трудовой книжки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."По результатам рассмотрения гражданского дела по исковому заявлению Казакова И.Н. к политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" о выдаче трудовой книжки, взыскании денежной компенсации за задержку в выдаче трудовой книжки, взыскании компенсации морального вреда вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований", - сказали в суде.Как следует из иска, заявитель работал заведующим сектором отдела агитационной работы КПРФ. Он просил 137 тысяч компенсации за задержку в выдаче трудовой и еще 100 тысяч - компенсацию морального вреда.Как заявлял РИА Новости заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, истец привлекался в качестве фотографа редакции газеты "Правда", долгое время работал по договору.
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общество, москва, кпрф, дмитрий новиков
Суд отклонил иск фотографа к КПРФ из-за трудовой книжки
Суд отклонил иск фотографа к КПРФ из-за задержки в выдаче трудовой книжки