Советник Байдена предложил наладить отношения Израиля и Саудовской Аравии
Саудовский принц не исключил возможность диалога между королевством и Израилем
© AP Photo / Charles DharapakДжейк Салливан
© AP Photo / Charles Dharapak
Джейк Салливан. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсуждал в ходе встречи с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем, сообщает издание Axios со ссылкой на американские и арабские источники.
По информации источников, Салливан поднял тему нормализации отношений между двумя странами на встрече с Мухаммедом бен Сальманом, состоявшейся 27 сентября в саудовском городе Неом. Как заявили источники, наследник саудовского престола не исключил такую возможность.
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В ноябре 2020 года СМИ Израиля сообщали, что являвшийся тогда премьером страны Биньямин Нетаньяху посетил Саудовскую Аравию и встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Сам премьер не подтвердил и не опроверг эти сообщения. Затем министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг информацию израильских СМИ о встрече Нетаньяху с бен Сальманом. Газета Wall Street Journal позднее сообщила, что избрание Джо Байдена президентом США привело к отсрочке нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате процесса был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав палестинцев. -0-