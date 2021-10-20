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Советник Байдена предложил наладить отношения Израиля и Саудовской Аравии
Советник Байдена предложил наладить отношения Израиля и Саудовской Аравии - РИА Новости, 20.10.2021
Советник Байдена предложил наладить отношения Израиля и Саудовской Аравии
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсуждал в ходе встречи с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом нормализацию РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:28
2021-10-20T14:28
в мире
израиль
сша
саудовская аравия
джо байден
джейк салливан
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсуждал в ходе встречи с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем, сообщает издание Axios со ссылкой на американские и арабские источники.По информации источников, Салливан поднял тему нормализации отношений между двумя странами на встрече с Мухаммедом бен Сальманом, состоявшейся 27 сентября в саудовском городе Неом. Как заявили источники, наследник саудовского престола не исключил такую возможность.В ноябре 2020 года СМИ Израиля сообщали, что являвшийся тогда премьером страны Биньямин Нетаньяху посетил Саудовскую Аравию и встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Сам премьер не подтвердил и не опроверг эти сообщения. Затем министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг информацию израильских СМИ о встрече Нетаньяху с бен Сальманом. Газета Wall Street Journal позднее сообщила, что избрание Джо Байдена президентом США привело к отсрочке нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате процесса был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав палестинцев. -0-
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израиль
сша
саудовская аравия
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в мире, израиль, сша, саудовская аравия, джо байден, джейк салливан
14:28 20.10.2021
 
Советник Байдена предложил наладить отношения Израиля и Саудовской Аравии

Саудовский принц не исключил возможность диалога между королевством и Израилем

© AP Photo / Charles DharapakДжейк Салливан
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© AP Photo / Charles Dharapak
Джейк Салливан. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсуждал в ходе встречи с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем, сообщает издание Axios со ссылкой на американские и арабские источники.
По информации источников, Салливан поднял тему нормализации отношений между двумя странами на встрече с Мухаммедом бен Сальманом, состоявшейся 27 сентября в саудовском городе Неом. Как заявили источники, наследник саудовского престола не исключил такую возможность.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 01:56
Лавров встретился с главой МИД Саудовской Аравии
В ноябре 2020 года СМИ Израиля сообщали, что являвшийся тогда премьером страны Биньямин Нетаньяху посетил Саудовскую Аравию и встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Сам премьер не подтвердил и не опроверг эти сообщения. Затем министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг информацию израильских СМИ о встрече Нетаньяху с бен Сальманом. Газета Wall Street Journal позднее сообщила, что избрание Джо Байдена президентом США привело к отсрочке нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате процесса был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав палестинцев. -0-
 
В миреИзраильСШАСаудовская АравияДжо БайденДжейк Салливан
 
 
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