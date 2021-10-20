https://ria.ru/20211020/ssha-1755392822.html

В США выяснят, как гражданский служащий ВМС получил данные о подлодках

В США выяснят, как гражданский служащий ВМС получил данные о подлодках - РИА Новости, 20.10.2021

В США выяснят, как гражданский служащий ВМС получил данные о подлодках

Служба криминальных расследований (NCIS) ВМС США пытается выяснить, каким образом Джонатан Тоэби, о задержании которого сообщил ранее американский минюст, сумел РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:08

2021-10-20T14:08

2021-10-20T14:08

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Служба криминальных расследований (NCIS) ВМС США пытается выяснить, каким образом Джонатан Тоэби, о задержании которого сообщил ранее американский минюст, сумел получить секретные материалы об американских атомных подводных лодках, будучи гражданским служащим ВМС, пишет издание New York Times.Минюст США в октябре сообщил, что одному из сотрудников министерства ВМС предъявлены обвинения в передаче другому государству секретной информации об атомных подводных лодках. Речь шла о 42-летнем Тоэби, который в апреле 2020 года попытался связаться с иностранными властями, направив им письмо с предложением продать данные о силовых установках атомных субмарин ВМС США. На мужчину вышел сотрудник ФБР США, представившийся иностранным агентом. При содействии своей жены Дианы Тоэби обвиняемый несколько раз успел передать ему секретные данные, получив за них в сумме порядка 100 тысяч долларов в криптовалюте.Как подчеркивает газета, Тоэби работал в ВМС в качестве гражданского служащего, после того как ушел с действительной службы в 2017 году. Отмечается, что в службе криминальных расследований ВМС пытаются выяснить, как мужчине удалось вынести секретные материалы и поместить их на компьютерные карты памяти: подобный "ловкий трюк" озадачил как бывших, так и нынешних сотрудников ведомства.Согласно изданию, в последние годы из-за серии краж военных секретов безопасность была усилена: в частности, в военные компьютеры невозможно вставлять внешние накопители и карты, а копировальные аппараты и принтеры "отслеживают", кто и для каких целей их использует.Издание отмечает, что одно время у супругов Тоэби были финансовые проблемы, связанные, в частности, с потерей дома в пригороде Денвера. Однако в последнее время финансовое положение Тоэби было уже гораздо более стабильным, чем 10 лет назад, подчеркнула газета.Примечательно, что Диана Тоэби, которая преподавала в частном учебном заведении, была недовольна президентством экс-лидера США Дональда Трампа, о чем рассказали студенты, а также коллеги Тоэби. По словам одной из студенток, Тоэби была настолько недовольна политической ситуацией, что даже говорила об отъезде из США.

https://radiosputnik.ria.ru/20211003/podlodki-1752905171.html

https://ria.ru/20210609/opaseniya-1736288901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, денвер, сша, военно-морские силы сша, дональд трамп, фбр