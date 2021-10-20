https://ria.ru/20211020/sredstva-1755478797.html

Костромские власти поддержат инвестпроект "Шуваловское молоко"

Костромские власти поддержат инвестпроект "Шуваловское молоко" - РИА Новости, 20.10.2021

Костромские власти поддержат инвестпроект "Шуваловское молоко"

Министерство сельского хозяйства по заявке Костромской области направит более 50 миллионов рублей на поддержку инвестиционного проекта "Шуваловское молоко",... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T20:06

2021-10-20T20:06

2021-10-20T20:06

костромская область

экономика

костромская область

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

сбербанк россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153116/52/1531165273_14:0:3655:2048_1920x0_80_0_0_911781552b99fa092c8c2c4e7299ed00.jpg

КОСТРОМА, 20 окт – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства по заявке Костромской области направит более 50 миллионов рублей на поддержку инвестиционного проекта "Шуваловское молоко", реализация которого началась в 2018 году, сообщает областная администрация."Строительство крупного животноводческого комплекса "Шуваловское молоко" в Костромской области началось в 2018 году. В активную стадию реализация инвестиционного проекта вступила после рабочей встречи губернатора Сергея Ситникова с руководством ПАО "Сбербанк" на Петербургском международном экономическом форуме. По итогам переговоров банком было принято решение о кредитовании", - говорится в сообщении.В рамках проекта завершено строительство и реконструкция животноводческих помещений на 3213 скотомест. Приобретены новая техника, оборудование и племенное поголовье.По информации областного департамента АПК, в ООО "Шуваловское молоко" сейчас содержится 2025 голов крупного рогатого скота, в том числе дойное стадо 1070 голов. По итогам девяти месяцев этого года произведено более 5,8 тысячи тонн молока, что на 24% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Благодаря реализации инвестпроекта, среднегодовой надой на корову за три года вырос на 50%.С начала реализации инвестпроекта предприятию оказана государственная поддержка из федерального и областного бюджетов на сумму более 290 миллионов рублей. "В августе регион направил заявку на участие проекта "Шуваловское молоко" в конкурсном отборе Минсельхоза России на оказание мер государственной поддержки. По итогам конкурсного отбора предприятие "Шуваловское молоко" получит из федерального бюджета более 50 миллионов рублей, еще свыше 20 миллионов рублей на условиях софинансирования добавит бюджет Костромской области", - сообщает областная администрация.

https://ria.ru/20211019/eksport-1755261376.html

костромская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, костромская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), сбербанк россии, россия