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Костромская область
Костромская область
https://ria.ru/20211020/sredstva-1755478797.html
Костромские власти поддержат инвестпроект "Шуваловское молоко"
Костромские власти поддержат инвестпроект "Шуваловское молоко" - РИА Новости, 20.10.2021
Костромские власти поддержат инвестпроект "Шуваловское молоко"
Министерство сельского хозяйства по заявке Костромской области направит более 50 миллионов рублей на поддержку инвестиционного проекта "Шуваловское молоко",... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T20:06
2021-10-20T20:06
костромская область
экономика
костромская область
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
сбербанк россии
россия
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КОСТРОМА, 20 окт – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства по заявке Костромской области направит более 50 миллионов рублей на поддержку инвестиционного проекта "Шуваловское молоко", реализация которого началась в 2018 году, сообщает областная администрация."Строительство крупного животноводческого комплекса "Шуваловское молоко" в Костромской области началось в 2018 году. В активную стадию реализация инвестиционного проекта вступила после рабочей встречи губернатора Сергея Ситникова с руководством ПАО "Сбербанк" на Петербургском международном экономическом форуме. По итогам переговоров банком было принято решение о кредитовании", - говорится в сообщении.В рамках проекта завершено строительство и реконструкция животноводческих помещений на 3213 скотомест. Приобретены новая техника, оборудование и племенное поголовье.По информации областного департамента АПК, в ООО "Шуваловское молоко" сейчас содержится 2025 голов крупного рогатого скота, в том числе дойное стадо 1070 голов. По итогам девяти месяцев этого года произведено более 5,8 тысячи тонн молока, что на 24% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Благодаря реализации инвестпроекта, среднегодовой надой на корову за три года вырос на 50%.С начала реализации инвестпроекта предприятию оказана государственная поддержка из федерального и областного бюджетов на сумму более 290 миллионов рублей. "В августе регион направил заявку на участие проекта "Шуваловское молоко" в конкурсном отборе Минсельхоза России на оказание мер государственной поддержки. По итогам конкурсного отбора предприятие "Шуваловское молоко" получит из федерального бюджета более 50 миллионов рублей, еще свыше 20 миллионов рублей на условиях софинансирования добавит бюджет Костромской области", - сообщает областная администрация.
https://ria.ru/20211019/eksport-1755261376.html
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экономика, костромская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), сбербанк россии, россия
20:06 20.10.2021
 
Костромские власти поддержат инвестпроект "Шуваловское молоко"

Костромские власти выделят средства на поддержку инвестпроекта "Шуваловское молоко"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРесторан "Старая пристань" на Волге в Костроме
Ресторан Старая пристань на Волге в Костроме - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КОСТРОМА, 20 окт – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства по заявке Костромской области направит более 50 миллионов рублей на поддержку инвестиционного проекта "Шуваловское молоко", реализация которого началась в 2018 году, сообщает областная администрация.
"Строительство крупного животноводческого комплекса "Шуваловское молоко" в Костромской области началось в 2018 году. В активную стадию реализация инвестиционного проекта вступила после рабочей встречи губернатора Сергея Ситникова с руководством ПАО "Сбербанк" на Петербургском международном экономическом форуме. По итогам переговоров банком было принято решение о кредитовании", - говорится в сообщении.
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В рамках проекта завершено строительство и реконструкция животноводческих помещений на 3213 скотомест. Приобретены новая техника, оборудование и племенное поголовье.
По информации областного департамента АПК, в ООО "Шуваловское молоко" сейчас содержится 2025 голов крупного рогатого скота, в том числе дойное стадо 1070 голов. По итогам девяти месяцев этого года произведено более 5,8 тысячи тонн молока, что на 24% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Благодаря реализации инвестпроекта, среднегодовой надой на корову за три года вырос на 50%.
С начала реализации инвестпроекта предприятию оказана государственная поддержка из федерального и областного бюджетов на сумму более 290 миллионов рублей. "В августе регион направил заявку на участие проекта "Шуваловское молоко" в конкурсном отборе Минсельхоза России на оказание мер государственной поддержки. По итогам конкурсного отбора предприятие "Шуваловское молоко" получит из федерального бюджета более 50 миллионов рублей, еще свыше 20 миллионов рублей на условиях софинансирования добавит бюджет Костромской области", - сообщает областная администрация.

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Костромская областьЭкономикаКостромская областьМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Сбербанк РоссииРоссия
 
 
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