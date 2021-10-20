https://ria.ru/20211020/sputnik-1755321438.html

Марокканская лаборатория планирует производить "Спутник V"

Марокканская лаборатория планирует производить "Спутник V" - РИА Новости, 20.10.2021

Марокканская лаборатория планирует производить "Спутник V"

Марокканская лаборатория планирует производить в королевстве российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и распространять ее, подписаны документы о... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T09:02

2021-10-20T09:02

2021-10-20T09:04

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КАИР, 20 окт – РИА Новости, Заман Рамазанов. Марокканская лаборатория планирует производить в королевстве российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и распространять ее, подписаны документы о сотрудничестве, сообщил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в Марокко Артем Цинамдзгвришвили.Торгпред напомнил, что в декабре 2020 года при участии представительства российская вакцина получила регистрацию минздрава Марокко для использования на территории страны. По его словам, в ходе прямых переговоров между РФПИ и марокканскими государственными органами не удалось достичь согласия по некоторым вопросам."Однако в силу высокой эффективности российской вакцины марокканская сторона, теперь уже в лице частных игроков сферы, проявляет высокую заинтересованность в импорте и дальнейшей локализации "Спутника V". К настоящему времени определен партнер и подписаны документы о сотрудничестве с одной из основных марокканских производственных лабораторий, также обладающей широким присутствием в африканских странах", - заявил Цинамдзгвришвили.Он отметил, что локализация в Марокко позволяет получить доступ к рынкам сбыта стран субсахарской Африки. "Уверен, что позитивные новости о дальнейшем развитии взаимодействия не заставят себя ждать", - подчеркнул торгпред.По данным минздрава Марокко, в стране зарегистрированы более 942 тысяч случаев заболевания коронавирусом, скончались более 14 тысяч заболевших. Две дозы вакцины от коронавируса получили более 21 миллиона граждан.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

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