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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211020/sputnik-1755321438.html
Марокканская лаборатория планирует производить "Спутник V"
Марокканская лаборатория планирует производить "Спутник V" - РИА Новости, 20.10.2021
Марокканская лаборатория планирует производить "Спутник V"
Марокканская лаборатория планирует производить в королевстве российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и распространять ее, подписаны документы о... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T09:02
2021-10-20T09:04
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КАИР, 20 окт – РИА Новости, Заман Рамазанов. Марокканская лаборатория планирует производить в королевстве российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и распространять ее, подписаны документы о сотрудничестве, сообщил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в Марокко Артем Цинамдзгвришвили.Торгпред напомнил, что в декабре 2020 года при участии представительства российская вакцина получила регистрацию минздрава Марокко для использования на территории страны. По его словам, в ходе прямых переговоров между РФПИ и марокканскими государственными органами не удалось достичь согласия по некоторым вопросам."Однако в силу высокой эффективности российской вакцины марокканская сторона, теперь уже в лице частных игроков сферы, проявляет высокую заинтересованность в импорте и дальнейшей локализации "Спутника V". К настоящему времени определен партнер и подписаны документы о сотрудничестве с одной из основных марокканских производственных лабораторий, также обладающей широким присутствием в африканских странах", - заявил Цинамдзгвришвили.Он отметил, что локализация в Марокко позволяет получить доступ к рынкам сбыта стран субсахарской Африки. "Уверен, что позитивные новости о дальнейшем развитии взаимодействия не заставят себя ждать", - подчеркнул торгпред.По данным минздрава Марокко, в стране зарегистрированы более 942 тысяч случаев заболевания коронавирусом, скончались более 14 тысяч заболевших. Две дозы вакцины от коронавируса получили более 21 миллиона граждан.
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в мире, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
09:02 20.10.2021 (обновлено: 09:04 20.10.2021)
 
Марокканская лаборатория планирует производить "Спутник V"

Марокканская лаборатория планирует производить российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КАИР, 20 окт – РИА Новости, Заман Рамазанов. Марокканская лаборатория планирует производить в королевстве российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и распространять ее, подписаны документы о сотрудничестве, сообщил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в Марокко Артем Цинамдзгвришвили.
Торгпред напомнил, что в декабре 2020 года при участии представительства российская вакцина получила регистрацию минздрава Марокко для использования на территории страны. По его словам, в ходе прямых переговоров между РФПИ и марокканскими государственными органами не удалось достичь согласия по некоторым вопросам.
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1 июля, 08:00Наука
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"Однако в силу высокой эффективности российской вакцины марокканская сторона, теперь уже в лице частных игроков сферы, проявляет высокую заинтересованность в импорте и дальнейшей локализации "Спутника V". К настоящему времени определен партнер и подписаны документы о сотрудничестве с одной из основных марокканских производственных лабораторий, также обладающей широким присутствием в африканских странах", - заявил Цинамдзгвришвили.
Он отметил, что локализация в Марокко позволяет получить доступ к рынкам сбыта стран субсахарской Африки. "Уверен, что позитивные новости о дальнейшем развитии взаимодействия не заставят себя ждать", - подчеркнул торгпред.
По данным минздрава Марокко, в стране зарегистрированы более 942 тысяч случаев заболевания коронавирусом, скончались более 14 тысяч заболевших. Две дозы вакцины от коронавируса получили более 21 миллиона граждан.
 
Распространение коронавирусаВ миреЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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