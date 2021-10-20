https://ria.ru/20211020/soveschanie-1755329606.html

Совещание Путина с правительством по COVID-19. Прямая трансляция

Совещание Путина с правительством по COVID-19. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.10.2021

Совещание Путина с правительством по COVID-19. Прямая трансляция

Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.. Главная тема встречи — ситуация с распространением COVID-19 в России. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:31

2021-10-20T14:31

2021-10-20T15:25

распространение коронавируса

владимир путин

россия

коронавирус covid-19

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Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.. Главная тема встречи — ситуация с распространением COVID-19 в России.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, россия, коронавирус covid-19, видео