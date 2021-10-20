https://ria.ru/20211020/soveschanie-1755329606.html
Совещание Путина с правительством по COVID-19. Прямая трансляция
Совещание Путина с правительством по COVID-19. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.10.2021
Совещание Путина с правительством по COVID-19. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.. Главная тема встречи — ситуация с распространением COVID-19 в России. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:31
2021-10-20T14:31
2021-10-20T15:25
распространение коронавируса
владимир путин
россия
коронавирус covid-19
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Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.. Главная тема встречи — ситуация с распространением COVID-19 в России.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Совещание Владимира Путина с Правительством РФ по ситуации с коронавирусом
LIVE: Совещание Владимира Путина с Правительством РФ по ситуации с коронавирусом
2021-10-20T14:31
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PT80M13S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
1
5
4.7
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владимир путин, россия, коронавирус covid-19, видео
Совещание Путина с правительством по COVID-19. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.. Главная тема встречи — ситуация с распространением COVID-19 в России.
2021-10-20T14:31
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PT80M13S
14:31 20.10.2021 (обновлено: 15:25 20.10.2021)
Совещание Путина с правительством по COVID-19. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.. Главная тема встречи — ситуация с распространением COVID-19 в России.