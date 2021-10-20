Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211020/sosed-1755310305.html
Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаем
Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаем - РИА Новости, 20.10.2021
Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаем
Жители фешенебельного вашингтонского района, где с утра работают агенты ФБР, говорят, что давно не видели обитателей особняка, который, как считается,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T03:24
2021-10-20T03:24
в мире
сша
олег дерипаска
вашингтон
фбр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755274619_35:0:1097:598_1920x0_80_0_0_3ef295161b968fd2b6fe4ba43df0640b.jpg
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Жители фешенебельного вашингтонского района, где с утра работают агенты ФБР, говорят, что давно не видели обитателей особняка, который, как считается, принадлежит родственникам российского миллиардера Олега Дерипаски.Соседи ненадолго останавливаются возле двухэтажного дома, чтобы сфотографировать сотрудников спецслужбы, дежурящих у входа, и выспросить у журналистов, что происходит в районе Массачусетс-авеню.По его словам, особняк в прошлом принадлежал Пенни Прицкер - миллиардерше и министру торговли в администрации Барака Обамы.Как следует из кадастровых документов округа Колумбия, строение, где идет обыск, принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Ранее газета Washington Post писала, ссылаясь на источники, что эта корпорация связана с Дерипаской.Дом был куплен в мае 2006 года за 15 миллионов долларов, его нынешняя кадастровая стоимость вместе с участком оценивается почти в 16 миллионов.Особняк жилой площадью более чем в тысячу квадратных метров был построен в 1986 году, в нем 26 комнат, 12 ванных и пять каминов. Парадный вход отделен от зеленой улицы ажурной оградой, задняя часть обнесена глухой стеной. Дом находится по соседству с посольствами разных стран, городскими парками и резиденцией вице-президента США.Рядом с особняком был замечен Джордж Конуэй - известный адвокат, муж экс-советницы Дональда Трампа и яростный критик бывшего президента США. Мужчина, который, как писали местные газеты, живет по соседству, сделал несколько снимков и уклонился от общения с журналистами.Обыск начался в первой половине дня и продолжается с наступлением темноты, хотя значительная часть следственной группы уже покинула особняк. Параллельно ФБР обыскало дом, предположительно связанный с Дерипаской в Нью-Йорке. Власти отказываются объяснять свои действия.Представитель Дерипаски ранее подтвердил РИА Новости факт обысков в домах, принадлежащих родственникам бизнесмена. Он также уточнил, что обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями.
https://ria.ru/20211020/zhiteli-1755308792.html
https://ria.ru/20211020/fbr-1755304523.html
сша
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755274619_212:0:1004:594_1920x0_80_0_0_dcc9cf72c959bbbd456194db590e4dda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, олег дерипаска, вашингтон, фбр
03:24 20.10.2021
 
Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаем

Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что давно не видел обитателей особняка

© РИА НовостиАгенты ФБР у дома Олега Дерипаски в Вашингтоне. Кадр видео
Агенты ФБР у дома Олега Дерипаски в Вашингтоне. Кадр видео
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Жители фешенебельного вашингтонского района, где с утра работают агенты ФБР, говорят, что давно не видели обитателей особняка, который, как считается, принадлежит родственникам российского миллиардера Олега Дерипаски.
Соседи ненадолго останавливаются возле двухэтажного дома, чтобы сфотографировать сотрудников спецслужбы, дежурящих у входа, и выспросить у журналистов, что происходит в районе Массачусетс-авеню.
"Я здесь давно никого не видел... Я бывал в этом доме еще при прежних владельцах - годы назад", - сказал РИА Новости мужчина, прервавший вечернюю пробежку.
По его словам, особняк в прошлом принадлежал Пенни Прицкер - миллиардерше и министру торговли в администрации Барака Обамы.
Как следует из кадастровых документов округа Колумбия, строение, где идет обыск, принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Ранее газета Washington Post писала, ссылаясь на источники, что эта корпорация связана с Дерипаской.
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
02:10
Соседи семьи Дерипаски в Нью-Йорке рассказали, появлялся ли он там
Дом был куплен в мае 2006 года за 15 миллионов долларов, его нынешняя кадастровая стоимость вместе с участком оценивается почти в 16 миллионов.
Особняк жилой площадью более чем в тысячу квадратных метров был построен в 1986 году, в нем 26 комнат, 12 ванных и пять каминов. Парадный вход отделен от зеленой улицы ажурной оградой, задняя часть обнесена глухой стеной. Дом находится по соседству с посольствами разных стран, городскими парками и резиденцией вице-президента США.
Рядом с особняком был замечен Джордж Конуэй - известный адвокат, муж экс-советницы Дональда Трампа и яростный критик бывшего президента США. Мужчина, который, как писали местные газеты, живет по соседству, сделал несколько снимков и уклонился от общения с журналистами.
Обыск начался в первой половине дня и продолжается с наступлением темноты, хотя значительная часть следственной группы уже покинула особняк. Параллельно ФБР обыскало дом, предположительно связанный с Дерипаской в Нью-Йорке. Власти отказываются объяснять свои действия.
Представитель Дерипаски ранее подтвердил РИА Новости факт обысков в домах, принадлежащих родственникам бизнесмена. Он также уточнил, что обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями.
Автомобили ФБР - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
00:29
ФБР покинуло дом в Нью-Йорке, который может иметь отношение к Дерипаске
 
В миреСШАОлег ДерипаскаВашингтонФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:04Эксперты выяснили, на что россияне чаще всего берут кредиты
04:47Глава МАГАТЭ раскритиковал сделку AUKUS
04:33Назван "самый отвратительный" способ приготовления пельменей
04:26ФБР завершило обыск в доме семьи Дерипаски в Вашингтоне
04:19Комитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику Трампа
04:19Эксперт рассказал, насколько опасно сказать "да" мошенникам
04:16На Иводзиме всплыли "корабли-призраки"
04:13Шлейф от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километров
04:12Россияне назвали самые надежные способы разбогатеть
04:09Россиянам объяснили, почему опасно делиться скриншотами
03:57Торговый центр под Воронежем, где произошел взрыв, не был газифицирован
03:55Диетолог назвала идеальные продукты для завтрака
03:42МВД приняло на вооружение пистолет Лебедева, сообщил источник
03:36Ряд государств предоставили России информацию о геноциде народов СССР
03:30Российские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз"
03:24Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаем
03:18Эксперт посоветовала, как обезопасить себя от кражи данных со смартфона
03:15Диетолог рассказала о вреде и пользе тыквы
03:14Опрос показал, сколько россиян поддерживают создание автономного Рунета
03:09Украинский генерал призвал бороться с Россией "нетрадиционным" оружием
Лента новостейМолния
Эксперты выяснили, на что россияне чаще всего берут кредитыГлава МАГАТЭ раскритиковал сделку AUKUSНазван "самый отвратительный" способ приготовления пельменейФБР завершило обыск в доме семьи Дерипаски в ВашингтонеКомитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику ТрампаЭксперт рассказал, насколько опасно сказать "да" мошенникамНа Иводзиме всплыли "корабли-призраки"Шлейф от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километровРоссияне назвали самые надежные способы разбогатетьРоссиянам объяснили, почему опасно делиться скриншотамиТорговый центр под Воронежем, где произошел взрыв, не был газифицированДиетолог назвала идеальные продукты для завтракаМВД приняло на вооружение пистолет Лебедева, сообщил источникРяд государств предоставили России информацию о геноциде народов СССРРоссийские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз"Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаемЭксперт посоветовала, как обезопасить себя от кражи данных со смартфонаДиетолог рассказала о вреде и пользе тыквыОпрос показал, сколько россиян поддерживают создание автономного РунетаУкраинский генерал призвал бороться с Россией "нетрадиционным" оружием