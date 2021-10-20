https://ria.ru/20211020/sosed-1755310305.html

Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаем

Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаем - РИА Новости, 20.10.2021

Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаем

Жители фешенебельного вашингтонского района, где с утра работают агенты ФБР, говорят, что давно не видели обитателей особняка, который, как считается,... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T03:24

2021-10-20T03:24

2021-10-20T03:24

в мире

сша

олег дерипаска

вашингтон

фбр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755274619_35:0:1097:598_1920x0_80_0_0_3ef295161b968fd2b6fe4ba43df0640b.jpg

ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Жители фешенебельного вашингтонского района, где с утра работают агенты ФБР, говорят, что давно не видели обитателей особняка, который, как считается, принадлежит родственникам российского миллиардера Олега Дерипаски.Соседи ненадолго останавливаются возле двухэтажного дома, чтобы сфотографировать сотрудников спецслужбы, дежурящих у входа, и выспросить у журналистов, что происходит в районе Массачусетс-авеню.По его словам, особняк в прошлом принадлежал Пенни Прицкер - миллиардерше и министру торговли в администрации Барака Обамы.Как следует из кадастровых документов округа Колумбия, строение, где идет обыск, принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Ранее газета Washington Post писала, ссылаясь на источники, что эта корпорация связана с Дерипаской.Дом был куплен в мае 2006 года за 15 миллионов долларов, его нынешняя кадастровая стоимость вместе с участком оценивается почти в 16 миллионов.Особняк жилой площадью более чем в тысячу квадратных метров был построен в 1986 году, в нем 26 комнат, 12 ванных и пять каминов. Парадный вход отделен от зеленой улицы ажурной оградой, задняя часть обнесена глухой стеной. Дом находится по соседству с посольствами разных стран, городскими парками и резиденцией вице-президента США.Рядом с особняком был замечен Джордж Конуэй - известный адвокат, муж экс-советницы Дональда Трампа и яростный критик бывшего президента США. Мужчина, который, как писали местные газеты, живет по соседству, сделал несколько снимков и уклонился от общения с журналистами.Обыск начался в первой половине дня и продолжается с наступлением темноты, хотя значительная часть следственной группы уже покинула особняк. Параллельно ФБР обыскало дом, предположительно связанный с Дерипаской в Нью-Йорке. Власти отказываются объяснять свои действия.Представитель Дерипаски ранее подтвердил РИА Новости факт обысков в домах, принадлежащих родственникам бизнесмена. Он также уточнил, что обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями.

https://ria.ru/20211020/zhiteli-1755308792.html

https://ria.ru/20211020/fbr-1755304523.html

сша

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, олег дерипаска, вашингтон, фбр