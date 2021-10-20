Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаем
Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что давно не видел обитателей особняка
© РИА НовостиАгенты ФБР у дома Олега Дерипаски в Вашингтоне. Кадр видео
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Жители фешенебельного вашингтонского района, где с утра работают агенты ФБР, говорят, что давно не видели обитателей особняка, который, как считается, принадлежит родственникам российского миллиардера Олега Дерипаски.
Соседи ненадолго останавливаются возле двухэтажного дома, чтобы сфотографировать сотрудников спецслужбы, дежурящих у входа, и выспросить у журналистов, что происходит в районе Массачусетс-авеню.
"Я здесь давно никого не видел... Я бывал в этом доме еще при прежних владельцах - годы назад", - сказал РИА Новости мужчина, прервавший вечернюю пробежку.
По его словам, особняк в прошлом принадлежал Пенни Прицкер - миллиардерше и министру торговли в администрации Барака Обамы.
Как следует из кадастровых документов округа Колумбия, строение, где идет обыск, принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Ранее газета Washington Post писала, ссылаясь на источники, что эта корпорация связана с Дерипаской.
Дом был куплен в мае 2006 года за 15 миллионов долларов, его нынешняя кадастровая стоимость вместе с участком оценивается почти в 16 миллионов.
Особняк жилой площадью более чем в тысячу квадратных метров был построен в 1986 году, в нем 26 комнат, 12 ванных и пять каминов. Парадный вход отделен от зеленой улицы ажурной оградой, задняя часть обнесена глухой стеной. Дом находится по соседству с посольствами разных стран, городскими парками и резиденцией вице-президента США.
Рядом с особняком был замечен Джордж Конуэй - известный адвокат, муж экс-советницы Дональда Трампа и яростный критик бывшего президента США. Мужчина, который, как писали местные газеты, живет по соседству, сделал несколько снимков и уклонился от общения с журналистами.
Обыск начался в первой половине дня и продолжается с наступлением темноты, хотя значительная часть следственной группы уже покинула особняк. Параллельно ФБР обыскало дом, предположительно связанный с Дерипаской в Нью-Йорке. Власти отказываются объяснять свои действия.
Представитель Дерипаски ранее подтвердил РИА Новости факт обысков в домах, принадлежащих родственникам бизнесмена. Он также уточнил, что обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями.