https://ria.ru/20211020/sobchak-1755428930.html

Собчак сообщила, что ее допросили в Сочи

Собчак сообщила, что ее допросили в Сочи - РИА Новости, 20.10.2021

Собчак сообщила, что ее допросили в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что была на допросе в Сочи, но очной ставки с водителем не было. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:06

2021-10-20T16:06

2021-10-20T16:23

сочи

ксения собчак

происшествия

краснодарский край

авто

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МОСКВА. 20 окт - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что была на допросе в Сочи, но очной ставки с водителем не было."Ну что, слетала на допрос (зачем, интересно, учитывая то, что почти три часа меня допрашивали в Москве, и обычно пассажиров в ДТП так не прессуют, но то пассажиров, а то ужасную Собчак). В итоге мне просто задали те же вопросы. Но теперь в Сочи", - написала телеведущая в Telegram-канале.Собчак также заявила, что очной ставки не было."Да и с чего она могла быть, если показания с водителем не могли расходиться ну вообще никак", - добавила телеведущая.Она сообщила, что на допросе задавали все те же вопросы, попросили подтвердить подлинность съёмок с камер в Роза Хутор, где она как ведущая, объявила Земфиру и уехала. Также ее попросили опознать себя же, садящуюся на заднее сидение Майбаха.Mercedes, пассажиром которого была Собчак, 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции столкнулся с микроавтобусом. Пассажир Volkswagen скончался на месте, еще два человека попали в больницу, один из них в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Собчак, как писали СМИ, спешно покинула место ДТП на такси. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, она не является потерпевшей по данному делу.

https://ria.ru/20211014/sobchak-1754509477.html

сочи

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Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак 2021-10-20T16:06 true PT0M41S

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сочи, ксения собчак, происшествия, краснодарский край, авто