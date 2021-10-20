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Собчак сообщила, что ее допросили в Сочи
Собчак сообщила, что ее допросили в Сочи - РИА Новости, 20.10.2021
Собчак сообщила, что ее допросили в Сочи
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что была на допросе в Сочи, но очной ставки с водителем не было. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:06
2021-10-20T16:23
сочи
ксения собчак
происшествия
краснодарский край
авто
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МОСКВА. 20 окт - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что была на допросе в Сочи, но очной ставки с водителем не было."Ну что, слетала на допрос (зачем, интересно, учитывая то, что почти три часа меня допрашивали в Москве, и обычно пассажиров в ДТП так не прессуют, но то пассажиров, а то ужасную Собчак). В итоге мне просто задали те же вопросы. Но теперь в Сочи", - написала телеведущая в Telegram-канале.Собчак также заявила, что очной ставки не было."Да и с чего она могла быть, если показания с водителем не могли расходиться ну вообще никак", - добавила телеведущая.Она сообщила, что на допросе задавали все те же вопросы, попросили подтвердить подлинность съёмок с камер в Роза Хутор, где она как ведущая, объявила Земфиру и уехала. Также ее попросили опознать себя же, садящуюся на заднее сидение Майбаха.Mercedes, пассажиром которого была Собчак, 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции столкнулся с микроавтобусом. Пассажир Volkswagen скончался на месте, еще два человека попали в больницу, один из них в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Собчак, как писали СМИ, спешно покинула место ДТП на такси. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, она не является потерпевшей по данному делу.
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Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак
Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак
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сочи, ксения собчак, происшествия, краснодарский край, авто
16:06 20.10.2021 (обновлено: 16:23 20.10.2021)
 
Собчак сообщила, что ее допросили в Сочи

Собчак рассказала о допросе в Сочи по делу о смертельном ДТП

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА. 20 окт - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что была на допросе в Сочи, но очной ставки с водителем не было.
"Ну что, слетала на допрос (зачем, интересно, учитывая то, что почти три часа меня допрашивали в Москве, и обычно пассажиров в ДТП так не прессуют, но то пассажиров, а то ужасную Собчак). В итоге мне просто задали те же вопросы. Но теперь в Сочи", - написала телеведущая в Telegram-канале.
Собчак также заявила, что очной ставки не было.
"Да и с чего она могла быть, если показания с водителем не могли расходиться ну вообще никак", - добавила телеведущая.
Режиссер Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 10:53
Муж Собчак резко высказался о ДТП c ее участием
Она сообщила, что на допросе задавали все те же вопросы, попросили подтвердить подлинность съёмок с камер в Роза Хутор, где она как ведущая, объявила Земфиру и уехала. Также ее попросили опознать себя же, садящуюся на заднее сидение Майбаха.
Mercedes, пассажиром которого была Собчак, 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции столкнулся с микроавтобусом. Пассажир Volkswagen скончался на месте, еще два человека попали в больницу, один из них в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Собчак, как писали СМИ, спешно покинула место ДТП на такси. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, она не является потерпевшей по данному делу.
 
СочиКсения СобчакПроисшествияКраснодарский крайАвто
 
 
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