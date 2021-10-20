https://ria.ru/20211020/sobchak-1755428930.html
Собчак сообщила, что ее допросили в Сочи
Собчак сообщила, что ее допросили в Сочи - РИА Новости, 20.10.2021
Собчак сообщила, что ее допросили в Сочи
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что была на допросе в Сочи, но очной ставки с водителем не было. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:06
2021-10-20T16:06
2021-10-20T16:23
сочи
ксения собчак
происшествия
краснодарский край
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579626044_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_babb258e42210de6985c91e985a8f132.jpg
МОСКВА. 20 окт - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что была на допросе в Сочи, но очной ставки с водителем не было."Ну что, слетала на допрос (зачем, интересно, учитывая то, что почти три часа меня допрашивали в Москве, и обычно пассажиров в ДТП так не прессуют, но то пассажиров, а то ужасную Собчак). В итоге мне просто задали те же вопросы. Но теперь в Сочи", - написала телеведущая в Telegram-канале.Собчак также заявила, что очной ставки не было."Да и с чего она могла быть, если показания с водителем не могли расходиться ну вообще никак", - добавила телеведущая.Она сообщила, что на допросе задавали все те же вопросы, попросили подтвердить подлинность съёмок с камер в Роза Хутор, где она как ведущая, объявила Земфиру и уехала. Также ее попросили опознать себя же, садящуюся на заднее сидение Майбаха.Mercedes, пассажиром которого была Собчак, 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции столкнулся с микроавтобусом. Пассажир Volkswagen скончался на месте, еще два человека попали в больницу, один из них в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Собчак, как писали СМИ, спешно покинула место ДТП на такси. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, она не является потерпевшей по данному делу.
https://ria.ru/20211014/sobchak-1754509477.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579626044_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9bc7734d33750fd9d7eab6313d80a60c.jpg
Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак
Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак
2021-10-20T16:06
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, ксения собчак, происшествия, краснодарский край, авто
16:06 20.10.2021 (обновлено: 16:23 20.10.2021)
Собчак сообщила, что ее допросили в Сочи
Собчак рассказала о допросе в Сочи по делу о смертельном ДТП