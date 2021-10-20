https://ria.ru/20211020/sneg-1755487428.html

Синоптик заявил, что мокрый снег не вызовет обледенения дорог в Москве

Синоптик заявил, что мокрый снег не вызовет обледенения дорог в Москве - РИА Новости, 20.10.2021

Синоптик заявил, что мокрый снег не вызовет обледенения дорог в Москве

Дождь с мокрым снегом, начавшийся в Москве вечером в среду, не вызовет обледенения городских дорог и тротуаров, поэтому не может серьезно влиять на трафик,... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T21:35

2021-10-20T21:35

2021-10-20T21:36

общество

москва

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Дождь с мокрым снегом, начавшийся в Москве вечером в среду, не вызовет обледенения городских дорог и тротуаров, поэтому не может серьезно влиять на трафик, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Выпадут достаточно заметные осадки в виде дождя и мокрого снега. Но, в принципе, никакого значения фаза осадков не имеет. Дело в том, что мокрый снег будет только в воздухе, а попадая на поверхность мостовой или тротуара, он тут же растает. К тому же, вечерняя температура в среду останется в диапазоне 2-3 градуса по Цельсию, а к утру повысится до 8-9 - это так называемый обратный ход температур. При таких показателях не будет негативных последствий - ни гололеда, ни скольжения, которое создается при образовании временного снежного покрова, ни наката. Никакой опасности для трафика осадки не несут", - объяснил специалист.Он подчеркнул, что ночь со среды на четверг в Москве будет ветреной, скорость ветра в ночное время составит до 15 метров в секунду, днем в четверг - до 17 метров в секунду."Ветер будет усиливаться с прохождением теплого фронта - это важно знать не только автомобилистам, но и жителям города. В ближайшее время погода будет меняться достаточно заметно. В воскресенье и понедельник прогнозируется температура от 0 до плюс пяти градусов, в понедельник ночью установится отрицательная температура, но и осадков существенных не прогнозируется", - заключил Вильфанд.

https://ria.ru/20211020/pogoda-1755437017.html

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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд