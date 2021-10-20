https://ria.ru/20211020/smartfon-1755306854.html

Как защититься от кражи данных смартфона

Эксперт посоветовала, как обезопасить себя от кражи данных со смартфона - РИА Новости, 20.10.2021

Как защититься от кражи данных смартфона

Современный пользователь смартфона, разобравшись в доступных настройках, зачастую может самостоятельно обезопасить себя от кражи данных, рассказала агентству... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T03:18

2021-10-20T03:18

2021-10-20T03:18

технологии

apple ios

google android

анна михайлова

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Современный пользователь смартфона, разобравшись в доступных настройках, зачастую может самостоятельно обезопасить себя от кражи данных, рассказала агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова.Она отмечает, что сейчас в системе Android практически каждое из разрешений для приложений является управляемым. Так, эксперт советует проверить, какие приложения могут, например, читать SMS, поскольку так можно получить доступ к некоторым кодам подтверждений. Не лишним будет и ограничивать доступ приложений к местоположению и микрофону на устройстве. Особо стоит контролировать раздел "Особый доступ", поскольку имеющие его приложения обладают правами администратора, отмечает Михайлова.У системы iOS управлять разрешениями можно в разделе "Конфиденциальность" или в каждом приложении индивидуально. Также стоит отследить, доверие каким сертификатам включено в системе (опция "Настройки доверия сертификатов"), заключает эксперт.

https://ria.ru/20210925/smena-1751729426.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple ios, google android, анна михайлова