https://ria.ru/20211020/sluzhba-1755310989.html
Торговый центр под Воронежем, где произошел взрыв, не был газифицирован
Торговый центр под Воронежем, где произошел взрыв, не был газифицирован - РИА Новости, 20.10.2021
Торговый центр под Воронежем, где произошел взрыв, не был газифицирован
Здание торгового центра "Атлас" в городе Павловск Воронежской области, где произошел взрыв, не было газифицировано, сообщил РИА Новости дежурный газовой службы... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T03:57
2021-10-20T03:57
2021-10-20T04:10
происшествия
павловск
павловский район
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 20 окт - РИА Новости. Здание торгового центра "Атлас" в городе Павловск Воронежской области, где произошел взрыв, не было газифицировано, сообщил РИА Новости дежурный газовой службы Павловского района.Взрыв в торговом центре произошел около 23.30 мск вторника. По словам очевидцев, возгорания в результате взрыва не было. Пострадавших нет."Не связано с газом. Мы выезжали, проверили 50-метровую зону, все подземные коммуникации на загазованность. Загазованности нигде не обнаружено. Утечки не было - здание не газифицировано", - сказал собеседник агентства.Согласно данным "Яндекс.карт", в торговом центре "Атлас" размещаются магазины, а также парикмахерская, салон связи, отделение банка.
https://ria.ru/20211020/vzryv-1755309074.html
павловск
павловский район
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происшествия, павловск, павловский район, воронежская область
03:57 20.10.2021 (обновлено: 04:10 20.10.2021)
Торговый центр под Воронежем, где произошел взрыв, не был газифицирован
Торговый центр в городе Павловск под Воронежем, где произошел взрыв, не был газифицирован