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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211020/situatsiya-1755399588.html
Голикова назвала регионы с критической ситуацией по заболеваемости COVID-19
Голикова назвала регионы с критической ситуацией по заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021
Голикова назвала регионы с критической ситуацией по заболеваемости COVID-19
Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина перечислила регионы с критической ситуацией по заболеваемости COVID-19. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:37
2021-10-20T19:31
оренбургская область
коронавирус covid-19
татьяна голикова
россия
распространение коронавируса
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина перечислила регионы с критической ситуацией по заболеваемости COVID-19.В их число входят Курская и Оренбургская области, Республика Коми, Татарстан, Северная Осетия, Мордовия, а также Воронежская, Новгородская, Волгоградская, Самарская, Саратовская, Челябинская, Свердловская, Омская, Томская, Кировская и Амурская области."Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано на сегодняшний день в 35 регионах, рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, но в первую очередь нас беспокоят, конечно, граждане 60 лет и старше", — отметила она.По ее словам, в семи субъектах заняты болеее 95% коек для больных COVID-19 — это Ставрополье, Адыгея, Челябинская, Орловская, Амурская, Самарская, Саратовская области.В целом по стране развернуто 276,5 тысячи коек, 66,1% из них оснащены подачей кислорода, добавила Голикова. На утро 20 октября в России занято 86,6% коечного фонда, а в 27 регионах этот показатель превышает 90%.Лидерами по коллективному иммунитету стали Москва, Подмосковье, Тува, Чечня, Петербург, Чукотка, Карелия и Белгородская область. Среди отстающих — Дагестан, Кабардино-Балкария, Камчатка, Татарстан, Томская область, Ставрополье, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Челябинская область.Как подчеркнула Голикова, нынешних мер по борьбе с пандемией недостаточно. Она рекомендовала прекратить работу зрелищных мероприятий и ночных ресторанов с 23:00 до 6:00, сохранять масочный режим и дезинфекцию транспорта. Вице-премьер также попросила россиян воздержаться от поездок в другие регионы.Голикова обратилась к Путину с просьбой ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни."В тех регионах страны, где эпидемиологическая ситуация наиболее сложная, предлагаем предоставить возможность введения нерабочих дней ранее — например с субботы, 23 октября", — добавила вице-премьер.После ноябрьских выходных необходимо расширять практику доступа на предприятия с помощью QR-кодов, считает она.Как заявила Голикова, темпы вакцинации от коронавируса в стране до сих пор недостаточны, хотя уже в 79 регионах отдельные категории граждан обязаны сделать прививку.В последние дни Россия обновляет исторические максимумы по количеству смертей и инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки умерли 1028, заразившихся стало на 34 073 больше.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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Голикова предложила установить выходные с 23 октября в некоторых регионах
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина заявила, что власти РФ предлагают регионам, где наиболее сложная ситуация с COVID, установить выходные с 23 октября.
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оренбургская область, коронавирус covid-19, татьяна голикова, россия
14:37 20.10.2021 (обновлено: 19:31 20.10.2021)
 
Голикова назвала регионы с критической ситуацией по заболеваемости COVID-19

Вице-премьер Голикова назвала 17 регионов с критической ситуацией из-за COVID-19

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина перечислила регионы с критической ситуацией по заболеваемости COVID-19.
В их число входят Курская и Оренбургская области, Республика Коми, Татарстан, Северная Осетия, Мордовия, а также Воронежская, Новгородская, Волгоградская, Самарская, Саратовская, Челябинская, Свердловская, Омская, Томская, Кировская и Амурская области.
"Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано на сегодняшний день в 35 регионах, рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, но в первую очередь нас беспокоят, конечно, граждане 60 лет и старше", — отметила она.
По ее словам, в семи субъектах заняты болеее 95% коек для больных COVID-19 — это Ставрополье, Адыгея, Челябинская, Орловская, Амурская, Самарская, Саратовская области.
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В целом по стране развернуто 276,5 тысячи коек, 66,1% из них оснащены подачей кислорода, добавила Голикова. На утро 20 октября в России занято 86,6% коечного фонда, а в 27 регионах этот показатель превышает 90%.
Лидерами по коллективному иммунитету стали Москва, Подмосковье, Тува, Чечня, Петербург, Чукотка, Карелия и Белгородская область. Среди отстающих — Дагестан, Кабардино-Балкария, Камчатка, Татарстан, Томская область, Ставрополье, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Челябинская область.
Как подчеркнула Голикова, нынешних мер по борьбе с пандемией недостаточно. Она рекомендовала прекратить работу зрелищных мероприятий и ночных ресторанов с 23:00 до 6:00, сохранять масочный режим и дезинфекцию транспорта. Вице-премьер также попросила россиян воздержаться от поездок в другие регионы.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта 2020, 16:40Распространение коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
Голикова обратилась к Путину с просьбой ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни.
"В тех регионах страны, где эпидемиологическая ситуация наиболее сложная, предлагаем предоставить возможность введения нерабочих дней ранее — например с субботы, 23 октября", — добавила вице-премьер.
После ноябрьских выходных необходимо расширять практику доступа на предприятия с помощью QR-кодов, считает она.
Как заявила Голикова, темпы вакцинации от коронавируса в стране до сих пор недостаточны, хотя уже в 79 регионах отдельные категории граждан обязаны сделать прививку.

"Эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и других сезонных вирусов имеет тенденцию к усложнению. Более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости, и на сегодняшний день число выявленных новых случаев COVID-19 за сутки приближается к 35 тысячам", — сказала она.

В последние дни Россия обновляет исторические максимумы по количеству смертей и инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки умерли 1028, заразившихся стало на 34 073 больше.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаОренбургская областьКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваРоссия
 
 
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