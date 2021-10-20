https://ria.ru/20211020/situatsiya-1755399588.html

Голикова назвала регионы с критической ситуацией по заболеваемости COVID-19

Голикова назвала регионы с критической ситуацией по заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021

Голикова назвала регионы с критической ситуацией по заболеваемости COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина перечислила регионы с критической ситуацией по заболеваемости COVID-19. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:37

2021-10-20T14:37

2021-10-20T19:31

оренбургская область

коронавирус covid-19

татьяна голикова

россия

распространение коронавируса

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина перечислила регионы с критической ситуацией по заболеваемости COVID-19.В их число входят Курская и Оренбургская области, Республика Коми, Татарстан, Северная Осетия, Мордовия, а также Воронежская, Новгородская, Волгоградская, Самарская, Саратовская, Челябинская, Свердловская, Омская, Томская, Кировская и Амурская области."Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано на сегодняшний день в 35 регионах, рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, но в первую очередь нас беспокоят, конечно, граждане 60 лет и старше", — отметила она.По ее словам, в семи субъектах заняты болеее 95% коек для больных COVID-19 — это Ставрополье, Адыгея, Челябинская, Орловская, Амурская, Самарская, Саратовская области.В целом по стране развернуто 276,5 тысячи коек, 66,1% из них оснащены подачей кислорода, добавила Голикова. На утро 20 октября в России занято 86,6% коечного фонда, а в 27 регионах этот показатель превышает 90%.Лидерами по коллективному иммунитету стали Москва, Подмосковье, Тува, Чечня, Петербург, Чукотка, Карелия и Белгородская область. Среди отстающих — Дагестан, Кабардино-Балкария, Камчатка, Татарстан, Томская область, Ставрополье, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Челябинская область.Как подчеркнула Голикова, нынешних мер по борьбе с пандемией недостаточно. Она рекомендовала прекратить работу зрелищных мероприятий и ночных ресторанов с 23:00 до 6:00, сохранять масочный режим и дезинфекцию транспорта. Вице-премьер также попросила россиян воздержаться от поездок в другие регионы.Голикова обратилась к Путину с просьбой ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни."В тех регионах страны, где эпидемиологическая ситуация наиболее сложная, предлагаем предоставить возможность введения нерабочих дней ранее — например с субботы, 23 октября", — добавила вице-премьер.После ноябрьских выходных необходимо расширять практику доступа на предприятия с помощью QR-кодов, считает она.Как заявила Голикова, темпы вакцинации от коронавируса в стране до сих пор недостаточны, хотя уже в 79 регионах отдельные категории граждан обязаны сделать прививку.В последние дни Россия обновляет исторические максимумы по количеству смертей и инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки умерли 1028, заразившихся стало на 34 073 больше.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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Голикова предложила установить выходные с 23 октября в некоторых регионах Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина заявила, что власти РФ предлагают регионам, где наиболее сложная ситуация с COVID, установить выходные с 23 октября. 2021-10-20T14:37 true PT0M17S

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оренбургская область, коронавирус covid-19, татьяна голикова, россия