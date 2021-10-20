Участница переговоров по конституции Сирии назвала их конструктивными
Участница переговоров по конституции Сирии назвала их конструктивными, без напряженности
Заседание конституционного комитета Сирии прошло 18 октября в Женеве.
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"Этот раунд отличается от предшествующих положительным диалогом и снижением напряженности в восприятии ситуации. Диалог кажется более конструктивным и приемлемым со стороны всех делегаций", - сказала Крейди.
По словам собеседницы агентства, по программе шестого раунда переговоров в Женеве обсуждалось предложение оппозиции от Эр-Рияда, основные пункты которого были сконцентрированы на армии и службах безопасности.
"Предложение было больше похоже на негативное представление, а не статью конституции. И я об этом сказала во время заседания. Или, возможно, озвученная статья была издана исследовательским центром, так как в ней отсутствуют конституционные принципы. Возможно, это было попыткой привлечь внимание и так или иначе спровоцировать осуждение сирийской армии", - добавила Крейди.
Представительница гражданского общества отметила, что попытки представить ситуацию, где вся армия предпринимала неправомерные действия, некорректно. По ее словам, в конституции от 2012 года и в более ранней от 1973 года четко прописаны все пункты, караемые вооруженных сил и служб безопасности. "Если речь идет о наказании отдельных правонарушений конкретными военнослужащими, то эти пункты уже прописаны в предшествующих двух конституциях", - сказала она.
"Представленное (платформой Эр-Рияд) содержание похоже на декларацию, предложенную в 2011 году. Ее принятие контрпродуктивно, так как создает полностью иную картину и раскол между группой, которая верит в святость армии, и группой, которая пытается всеми способами осудить армию", - пояснила Крейди.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании Конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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