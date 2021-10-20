https://ria.ru/20211020/siriya-1755354348.html

Участница переговоров по конституции Сирии назвала их конструктивными

Участница переговоров по конституции Сирии назвала их конструктивными - РИА Новости, 20.10.2021

Участница переговоров по конституции Сирии назвала их конструктивными

Новый раунд переговоров малого конституционного комитета Сирии в Женеве отличается возможностью диалога и отсутствием прежней напряженности, заявила РИА Новости РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T11:35

2021-10-20T11:35

2021-10-20T11:35

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ДАМАСК, 20 окт - РИА Новости. Новый раунд переговоров малого конституционного комитета Сирии в Женеве отличается возможностью диалога и отсутствием прежней напряженности, заявила РИА Новости член делегации от гражданского общества в конституционной комиссии Мэйс Крейди.Заседание конституционного комитета Сирии прошло 18 октября в Женеве."Этот раунд отличается от предшествующих положительным диалогом и снижением напряженности в восприятии ситуации. Диалог кажется более конструктивным и приемлемым со стороны всех делегаций", - сказала Крейди.По словам собеседницы агентства, по программе шестого раунда переговоров в Женеве обсуждалось предложение оппозиции от Эр-Рияда, основные пункты которого были сконцентрированы на армии и службах безопасности.Представительница гражданского общества отметила, что попытки представить ситуацию, где вся армия предпринимала неправомерные действия, некорректно. По ее словам, в конституции от 2012 года и в более ранней от 1973 года четко прописаны все пункты, караемые вооруженных сил и служб безопасности. "Если речь идет о наказании отдельных правонарушений конкретными военнослужащими, то эти пункты уже прописаны в предшествующих двух конституциях", - сказала она.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании Конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20191129/1561734119.html

https://ria.ru/20191021/1560022526.html

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женева (город)

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в мире, сирия, женева (город), нур-султан