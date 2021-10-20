https://ria.ru/20211020/sezon-1755393081.html
На Украине оценили готовность к отопительному сезону
На Украине оценили готовность к отопительному сезону - РИА Новости, 20.10.2021
На Украине оценили готовность к отопительному сезону
Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе, вся страна зимой будет с теплом, заявил в среду премьер-министр... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:10
2021-10-20T14:10
2021-10-20T14:10
в мире
украина
нафтогаз украины
денис шмыгаль
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КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе, вся страна зимой будет с теплом, заявил в среду премьер-министр Денис Шмыгаль."По данным НАК "Нафтогаз" в украинских подземных хранилищах закачано почти 19 миллиардов кубометров "голубого топлива". Этого абсолютно достаточно, чтобы пройти отопительный сезон. Мы готовы к различным сценариям, поскольку понимаем, что Европу охватил энергетический кризис, который напрямую связан с газовым шантажом со стороны России. Украина абсолютно готова к отопительному сезону, вся страна зимой будет с теплом", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.Он также сообщил, что все бюджетные учреждения подписали соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" о получении газа по льготной цене."На прошлой неделе ряд регионов и городов объявляли о чрезвычайной ситуации в связи с вопросом поставок газа. Эти решения были сугубо техническими и позволили скорее выполнить меморандум, который в сентябре правительство подписало с "Нафтогазом" и местными властями. Введение чрезвычайной ситуации в регионах позволило "Нафтогазу" быстро заключить договора на поставки газа со всеми бюджетными учреждениями во всех регионах Украины", - сказал Шмыгаль.По его словам, школы, больницы, детские сады получают газ по цене, которая согласована в меморандуме, а именно по 13,6 гривен (около 0,5 доллара за кубометр) без НДС и доставки.В этом году на Украине впервые тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местная власть, а не центральная. Мэры ряда городов ранее заявили, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы на эти услуги. Чтобы не допустить повышения тарифов, правительство и местные власти договорились о подписании меморандума, который, в частности, предусматривает субвенции для компенсации части расходов на теплоснабжение.
https://ria.ru/20211020/nato-1755264600.html
https://ria.ru/20211020/ukraina-1755360393.html
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в мире, украина, нафтогаз украины, денис шмыгаль
На Украине оценили готовность к отопительному сезону
Премьер Украины Шмыгаль заявил о полной готовности страны к отопительному сезону
КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Украина
полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе
, вся страна зимой будет с теплом, заявил в среду премьер-министр Денис Шмыгаль
.
"По данным НАК "Нафтогаз" в украинских подземных хранилищах закачано почти 19 миллиардов кубометров "голубого топлива". Этого абсолютно достаточно, чтобы пройти отопительный сезон. Мы готовы к различным сценариям, поскольку понимаем, что Европу охватил энергетический кризис, который напрямую связан с газовым шантажом со стороны России. Украина абсолютно готова к отопительному сезону, вся страна зимой будет с теплом", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.
Он также сообщил, что все бюджетные учреждения подписали соглашения с НАК "Нафтогаз Украины
" о получении газа по льготной цене.
"На прошлой неделе ряд регионов и городов объявляли о чрезвычайной ситуации в связи с вопросом поставок газа. Эти решения были сугубо техническими и позволили скорее выполнить меморандум, который в сентябре правительство подписало с "Нафтогазом" и местными властями. Введение чрезвычайной ситуации в регионах позволило "Нафтогазу" быстро заключить договора на поставки газа со всеми бюджетными учреждениями во всех регионах Украины", - сказал Шмыгаль.
По его словам, школы, больницы, детские сады получают газ по цене, которая согласована в меморандуме, а именно по 13,6 гривен (около 0,5 доллара за кубометр) без НДС и доставки.
В этом году на Украине впервые тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местная власть, а не центральная. Мэры ряда городов ранее заявили, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы на эти услуги. Чтобы не допустить повышения тарифов, правительство и местные власти договорились о подписании меморандума, который, в частности, предусматривает субвенции для компенсации части расходов на теплоснабжение.