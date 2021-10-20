https://ria.ru/20211020/samolet-1755353634.html

Самолет, летевший в Грозный, экстренно приземлился в Шереметьево

Самолет, летевший в Грозный, экстренно приземлился в Шереметьево - РИА Новости, 20.10.2021

Самолет, летевший в Грозный, экстренно приземлился в Шереметьево

Пассажирский самолет рейсом из Санкт-Петербурга в Грозный совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за неисправности в работе системы... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T11:33

2021-10-20T11:33

2021-10-20T11:52

происшествия

авиация

санкт-петербург

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пассажирский самолет рейсом из Санкт-Петербурга в Грозный совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за неисправности в работе системы кондиционирования, посадка прошла в штатном режиме, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 11.02 рейс сообщением Санкт-Петербург - Грозный приземлился в штатном режиме в Шереметьево", - сказал собеседник агентства. По его словам, причиной инцидента, по предварительным данным, стала неисправность системы кондиционирования."Посадка воздушного судна прошла благополучно", - сказали в пресс-службе, комментируя эту информацию. Причину изменения пункта назначения в аэропорту не уточнили.

https://ria.ru/20210912/samolet-1749759274.html

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происшествия, авиация, санкт-петербург, шереметьево (аэропорт), грозный, москва, новости - туризм