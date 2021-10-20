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Самолет, летевший в Грозный, экстренно приземлился в Шереметьево
Самолет, летевший в Грозный, экстренно приземлился в Шереметьево - РИА Новости, 20.10.2021
Самолет, летевший в Грозный, экстренно приземлился в Шереметьево
Пассажирский самолет рейсом из Санкт-Петербурга в Грозный совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за неисправности в работе системы... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:33
2021-10-20T11:52
происшествия
авиация
санкт-петербург
шереметьево (аэропорт)
грозный
москва
новости - туризм
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пассажирский самолет рейсом из Санкт-Петербурга в Грозный совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за неисправности в работе системы кондиционирования, посадка прошла в штатном режиме, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 11.02 рейс сообщением Санкт-Петербург - Грозный приземлился в штатном режиме в Шереметьево", - сказал собеседник агентства. По его словам, причиной инцидента, по предварительным данным, стала неисправность системы кондиционирования."Посадка воздушного судна прошла благополучно", - сказали в пресс-службе, комментируя эту информацию. Причину изменения пункта назначения в аэропорту не уточнили.
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происшествия, авиация, санкт-петербург, шереметьево (аэропорт), грозный, москва, новости - туризм
11:33 20.10.2021 (обновлено: 11:52 20.10.2021)
 
Самолет, летевший в Грозный, экстренно приземлился в Шереметьево

Самолет, летевший из Петербурга в Грозный, совершил экстренную посадку в Шереметьево

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТерминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пассажирский самолет рейсом из Санкт-Петербурга в Грозный совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за неисправности в работе системы кондиционирования, посадка прошла в штатном режиме, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 11.02 рейс сообщением Санкт-Петербург - Грозный приземлился в штатном режиме в Шереметьево", - сказал собеседник агентства. По его словам, причиной инцидента, по предварительным данным, стала неисправность системы кондиционирования.
"Посадка воздушного судна прошла благополучно", - сказали в пресс-службе, комментируя эту информацию. Причину изменения пункта назначения в аэропорту не уточнили.
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ПроисшествияАвиацияСанкт-ПетербургШереметьево (аэропорт)ГрозныйМоскваНовости - Туризм
 
 
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