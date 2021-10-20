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В Якутии вынужденно сел самолет с вахтовыми работниками
В Якутии вынужденно сел самолет с вахтовыми работниками - РИА Новости, 20.10.2021
В Якутии вынужденно сел самолет с вахтовыми работниками
Самолёт с вахтовыми работниками, летевший на Чукотку, вынужденно сел в якутском Среднеколымске из-за неисправности, люди размещены в гостинице, сообщил глава... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T06:02
2021-10-20T13:40
происшествия
среднеколымск
роман копин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
чукотка
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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Самолёт с вахтовыми работниками, летевший на Чукотку, вынужденно сел в якутском Среднеколымске из-за неисправности, люди размещены в гостинице, сообщил глава региона Роман Копин в своем аккаунте в Instagram.По его словам, власти Чукотки обратились в правительство Якутии и Росавиацию за воздействием на авиакомпанию."Пассажиров не оставим. О решении по доставке в Певек в ближайшее время сообщит департамент промышленной политики", - отметил Копин.
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происшествия, среднеколымск, роман копин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), чукотка
06:02 20.10.2021 (обновлено: 13:40 20.10.2021)
 
В Якутии вынужденно сел самолет с вахтовыми работниками

В Якутии вынужденно сел самолет с вахтовыми работниками, летевший на Чукотку

© Фото : Авиакомания "Якутия"Самолет Bombardier Q300 авиакомпании "Якутия"
Самолет Bombardier Q300 авиакомпании Якутия - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Фото : Авиакомания "Якутия"
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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Самолёт с вахтовыми работниками, летевший на Чукотку, вынужденно сел в якутском Среднеколымске из-за неисправности, люди размещены в гостинице, сообщил глава региона Роман Копин в своем аккаунте в Instagram.
"Случился эпизод с рейсом Якутск - Певек. Самолёт с вахтовыми работниками вынужденно сел в Среднеколымске - сработал датчик масла правого двигателя. Пассажиры размещены в гостиницах Среднеколымска и ожидают замены воздушного судна. Задержка возникает уже не в первый раз, теперь добавилась техническая неисправность самолёта. Ситуация не просто неприятная, а опасная", - написал Копин.
По его словам, власти Чукотки обратились в правительство Якутии и Росавиацию за воздействием на авиакомпанию.
"Пассажиров не оставим. О решении по доставке в Певек в ближайшее время сообщит департамент промышленной политики", - отметил Копин.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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ПроисшествияСреднеколымскРоман КопинФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Чукотка
 
 
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