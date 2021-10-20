https://ria.ru/20211020/samolet-1755314223.html

В Якутии вынужденно сел самолет с вахтовыми работниками

В Якутии вынужденно сел самолет с вахтовыми работниками - РИА Новости, 20.10.2021

В Якутии вынужденно сел самолет с вахтовыми работниками

Самолёт с вахтовыми работниками, летевший на Чукотку, вынужденно сел в якутском Среднеколымске из-за неисправности, люди размещены в гостинице, сообщил глава... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T06:02

2021-10-20T06:02

2021-10-20T13:40

происшествия

среднеколымск

роман копин

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

чукотка

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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Самолёт с вахтовыми работниками, летевший на Чукотку, вынужденно сел в якутском Среднеколымске из-за неисправности, люди размещены в гостинице, сообщил глава региона Роман Копин в своем аккаунте в Instagram.По его словам, власти Чукотки обратились в правительство Якутии и Росавиацию за воздействием на авиакомпанию."Пассажиров не оставим. О решении по доставке в Певек в ближайшее время сообщит департамент промышленной политики", - отметил Копин.

https://ria.ru/20211019/mi-8-1755155592.html

среднеколымск

чукотка

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, среднеколымск, роман копин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), чукотка