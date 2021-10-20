https://ria.ru/20211020/samolet-1755314223.html
В Якутии вынужденно сел самолет с вахтовыми работниками
В Якутии вынужденно сел самолет с вахтовыми работниками - РИА Новости, 20.10.2021
В Якутии вынужденно сел самолет с вахтовыми работниками
Самолёт с вахтовыми работниками, летевший на Чукотку, вынужденно сел в якутском Среднеколымске из-за неисправности, люди размещены в гостинице, сообщил глава... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T06:02
2021-10-20T06:02
2021-10-20T13:40
происшествия
среднеколымск
роман копин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
чукотка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755387582_0:0:853:480_1920x0_80_0_0_a9cf68a57d908c56554889654428d40e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Самолёт с вахтовыми работниками, летевший на Чукотку, вынужденно сел в якутском Среднеколымске из-за неисправности, люди размещены в гостинице, сообщил глава региона Роман Копин в своем аккаунте в Instagram.По его словам, власти Чукотки обратились в правительство Якутии и Росавиацию за воздействием на авиакомпанию."Пассажиров не оставим. О решении по доставке в Певек в ближайшее время сообщит департамент промышленной политики", - отметил Копин.
https://ria.ru/20211019/mi-8-1755155592.html
среднеколымск
чукотка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755387582_320:0:960:480_1920x0_80_0_0_5f2729e939ae430df29058c4b97f4934.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, среднеколымск, роман копин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), чукотка
06:02 20.10.2021 (обновлено: 13:40 20.10.2021)
В Якутии вынужденно сел самолет с вахтовыми работниками
В Якутии вынужденно сел самолет с вахтовыми работниками, летевший на Чукотку