https://ria.ru/20211020/samoizolyatsiya-1755333553.html

В Пермском крае ввели самоизоляцию для непривитых пожилых жителей

В Пермском крае ввели самоизоляцию для непривитых пожилых жителей - РИА Новости, 20.10.2021

В Пермском крае ввели самоизоляцию для непривитых пожилых жителей

Оперштаб ввел в Пермском крае с 25 октября QR-коды для посещения торговых центров, ресторанов и кафе, а также самоизоляцию для непривитых пожилых жителей,... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T10:22

2021-10-20T10:22

2021-10-20T10:40

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ПЕРМЬ, 20 окт - РИА Новости. Оперштаб ввел в Пермском крае с 25 октября QR-коды для посещения торговых центров, ресторанов и кафе, а также самоизоляцию для непривитых пожилых жителей, сообщает пресс-служба краевой администрации."C 25 октября ввести на территории Пермского края дополнительные меры борьбы с COVID-19. Они расширяют перечень общественных мест, в которых будут действовать фильтры безопасности в виде системы QR-кодов. Посещать их смогут только иммунизированные (привитые) жители. Указ о новых противокоронавирусных мероприятиях вступит в силу после его подписания", — говорится в сообщении.Уточняется, что в регионе вводится строгая самоизоляция для жителей в возрасте 65 лет и старше, не прошедших иммунизацию. Пожилые люди должны будут оставаться по месту проживания, им разрешается ходить в больницы, магазины, аптеки, выносить мусор и выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома.Также вводятся фильтры безопасности в виде системы QR-кодов для сотрудников организаций, размещаемых в офисных центрах, при посещении жителями заведений общепита — столовых, ресторанов, баров и при обслуживании в торговых центрах и комплексах, торгово-развлекательных центрах и объектах розничной торговли непродовольственными товарам. При этом в заведениях общепита столы должны быть установлены на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, а также соблюдаться все требования Роспотребнадзора.Кроме того, расширен перечень учреждений культуры, для посещения которых ранее был введен фильтр безопасности в виде QR-кодов. В число организаций, которые могут посещать люди с иммунитетом, включены концертные клубы. Их владельцы и организаторы мероприятий также обязаны допускать в заведения только иммунизированных посетителей. Для организаций, оказывающих гостиничные услуги, в том числе хостелов, вводится ограничение по заполняемости – не более 50% от номерного фонда.Вместе с сертификатами и QR-кодами при посещении мероприятий и мест с массовым пребыванием людей посетители обязаны предъявлять удостоверение личности. Несовершеннолетним предъявлять на входе сертификаты и QR-коды по-прежнему не нужно, но теперь лица в возрасте от 14 до 18 лет обязаны предъявлять документ, удостоверяющий личность, чтобы подтвердить свой возраст.За время пандемии в Пермском крае коронавирусом заразились около 112 тысяч человек, более 96 тысяч вылечились, 5 419 — скончались. Первую прививку поставили 822 тысячи жителей, завершили вакцинацию (поставили обе прививки) — 653 тысячи человек.

пермский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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