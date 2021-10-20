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Опрос показал, сколько россиян поддерживают создание автономного Рунета
Опрос показал, сколько россиян поддерживают создание автономного Рунета - РИА Новости, 20.10.2021
Опрос показал, сколько россиян поддерживают создание автономного Рунета
Почти половина россиян поддерживает идею создания в России полностью автономного сегмента интернета, при этом три четверти граждан не представляют свою жизнь... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T03:14
2021-10-20T03:21
общество
технологии
интернет
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Почти половина россиян поддерживает идею создания в России полностью автономного сегмента интернета, при этом три четверти граждан не представляют свою жизнь без сети, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.По данным исследования, сегодня лишь 2% россиян вообще не пользуются интернетом, при этом 73% опрошенных заявили, что не могут жить без "глобальной паутины".Две трети опрошенных (66%) считают возможность полного отключения России от интернета нарушением права на свободный доступ к информации. Наиболее популярна такая точки зрения в Сибири (72%), а также на Урале и в Центральном федеральном округе (по 69%), наименее популярна на Северном Кавказе (55%) и в Северо-Западном округе (59%).По мнению 19% респондентов, полностью отключить интернет в стране невозможно технически, поскольку люди будут обходить блокировки. Еще 12% считают, что полностью отключать Россию от интернета не нужно, но иметь такую возможность полезно. Только 3% граждан поддерживают полное отключение нашей страны от глобальной сети.Банк "Открытие" проводил исследование 11-18 октября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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общество, технологии, интернет, россия
03:14 20.10.2021 (обновлено: 03:21 20.10.2021)
 
Опрос показал, сколько россиян поддерживают создание автономного Рунета

Исследование "Открытия": почти половина россиян поддерживает создание автономного Рунета

© Fotolia / TimДомен .ru
Домен .ru - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Fotolia / Tim
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Почти половина россиян поддерживает идею создания в России полностью автономного сегмента интернета, при этом три четверти граждан не представляют свою жизнь без сети, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Идею создания автономного Рунета с набором сервисов, аналогичных мировым, полностью поддерживают 15% россиян и еще 31% - скорее поддерживают. Однако 32% опрошенных относятся к этой идее скорее отрицательно, и еще 22% - резко отрицательно", - выяснили аналитики.
По данным исследования, сегодня лишь 2% россиян вообще не пользуются интернетом, при этом 73% опрошенных заявили, что не могут жить без "глобальной паутины".
Две трети опрошенных (66%) считают возможность полного отключения России от интернета нарушением права на свободный доступ к информации. Наиболее популярна такая точки зрения в Сибири (72%), а также на Урале и в Центральном федеральном округе (по 69%), наименее популярна на Северном Кавказе (55%) и в Северо-Западном округе (59%).
По мнению 19% респондентов, полностью отключить интернет в стране невозможно технически, поскольку люди будут обходить блокировки. Еще 12% считают, что полностью отключать Россию от интернета не нужно, но иметь такую возможность полезно. Только 3% граждан поддерживают полное отключение нашей страны от глобальной сети.
Банк "Открытие" проводил исследование 11-18 октября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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