22:25 20.10.2021 (обновлено: 01:45 21.10.2021)
Любовь Соболь объявили в розыск
МВД России объявило экс-юриста ФБК* Любовь Соболь в розыск
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь у здания Преображенского суда города Москвы
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Бывший юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК*) Любовь Соболь объявлена в розыск российским МВД, следует из базы данных ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2021 года Мосгорсуд утвердил приговор в отношении Соболь по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Ранее ее приговорили к 1,5 годам ограничения свободы: ей запретили покидать дом с 22.00 до 6.00, посещать массовые мероприятия и покидать Московскую область.
Приговор Соболь стал первым по делу, возбужденному после зимних несогласованных акций в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Большинство из них получили ограничение свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 УК РФ).
В сентябре же российский Следственный комитет возбудил в отношении Алексея Навального и его соратников дело о создании экстремистского сообщества, а в отношении Соболь - об участии в нем. По версии следствия, не позднее 2014 года Навальный, будучи учредителем ФБК* и планируя изменить основы конституционного строя, подорвать общественную безопасность и государственную целостность России, создал экстремистское сообщество и руководил им. Соболь же входила в его состав с 2014 по 2021 годы, утверждал СК.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом и ликвидированная.
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