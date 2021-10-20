https://ria.ru/20211020/rozysk-1755491925.html

Любовь Соболь объявили в розыск

Любовь Соболь объявили в розыск - РИА Новости, 21.10.2021

Любовь Соболь объявили в розыск

Бывший юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК*) Любовь Соболь объявлена в розыск российским МВД, следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-20T22:25

2021-10-20T22:25

2021-10-21T01:45

любовь соболь

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

фонд борьбы с коррупцией

россия

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Бывший юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК*) Любовь Соболь объявлена в розыск российским МВД, следует из базы данных ведомства. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в сообщении.В конце сентября 2021 года Мосгорсуд утвердил приговор в отношении Соболь по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Ранее ее приговорили к 1,5 годам ограничения свободы: ей запретили покидать дом с 22.00 до 6.00, посещать массовые мероприятия и покидать Московскую область.Сама Соболь на заседание суда не явилась, при этом ранее телеканал RT со ссылкой на источник сообщал, что она в августе улетела в Стамбул. Как отмечал тогда юрист Максим Пашков, покинуть Россию она имела право, поскольку приговор не вступил в силу.Приговор Соболь стал первым по делу, возбужденному после зимних несогласованных акций в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Большинство из них получили ограничение свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 УК РФ).В сентябре же российский Следственный комитет возбудил в отношении Алексея Навального и его соратников дело о создании экстремистского сообщества, а в отношении Соболь - об участии в нем. По версии следствия, не позднее 2014 года Навальный, будучи учредителем ФБК* и планируя изменить основы конституционного строя, подорвать общественную безопасность и государственную целостность России, создал экстремистское сообщество и руководил им. Соболь же входила в его состав с 2014 по 2021 годы, утверждал СК.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом и ликвидированная.

https://ria.ru/20210808/sobol-1744945909.html

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любовь соболь, министерство внутренних дел рф (мвд россии), фонд борьбы с коррупцией, россия, происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)