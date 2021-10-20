https://ria.ru/20211020/roskomnadzor-1755391406.html
РКН вынес "Эху Москвы" предупреждение за возбуждение розни
РКН вынес "Эху Москвы" предупреждение за возбуждение розни - РИА Новости, 20.10.2021
РКН вынес "Эху Москвы" предупреждение за возбуждение розни
Роскомнадзор выявил на сайте "Эха Москвы" информацию, возбуждающую социальную рознь по отношению к христианским священникам, после чего выписал предупреждение... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:00
2021-10-20T14:00
2021-10-20T14:00
общество
эхо москвы (радиостанция)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Роскомнадзор выявил на сайте "Эха Москвы" информацию, возбуждающую социальную рознь по отношению к христианским священникам, после чего выписал предупреждение изданию, сообщили РИА Новости в ведомстве.Роскомнадзор проинформировал, что в ходе мониторинга выявил на сайте "Эха Москвы" публикацию с прикрепленным к ней видеоматериалом, содержащим информацию, "возбуждающую социальную рознь по отношению к группе лиц, выделяемым по религиозному признаку", а именно к христианским священникам."19 октября Роскомнадзор вынес изданию "Эхо Москвы" официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации. Возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни относится к экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.Роскомнадзор потребовал от редакции издания незамедлительно удалить указанный видеоматериал и проинформировать ведомство."Материалы также переданы в Генеральную прокуратуру РФ для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20211019/shtraf-1755212919.html
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общество, эхо москвы (радиостанция), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
РКН вынес "Эху Москвы" предупреждение за возбуждение розни
РКН вынес "Эху Москвы" предупреждение за возбуждение розни из-за материала по священникам