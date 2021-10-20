https://ria.ru/20211020/restavratsiya-1755395543.html

В Петербурге завершается масштабная реставрация Казанского собора

В Петербурге завершается масштабная реставрация Казанского собора - РИА Новости, 20.10.2021

В Петербурге завершается масштабная реставрация Казанского собора

Завершается масштабная реставрация фасадов Казанского собора в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:24

2021-10-20T14:24

2021-10-20T14:24

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Завершается масштабная реставрация фасадов Казанского собора в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Масштабные работы по реставрации лицевых стен и колоннады Казанского собора, продолжавшиеся в течение 10 лет, близятся к завершению. Строительные леса снимут к 15 ноября", - говорится в сообщении.До 2015 года работы финансировались за счет федерального бюджета по линии министерства культуры РФ. В 2015-2021 годов из бюджета Петербурга на реставрацию фасадов был выделен 291 миллион рублей."Главным в реставрации была очистка фасадов, выложенных из туфа - пудостского камня, от загрязнений, мха и плесени. На них наносилось защитное покрытие", - отмечается в сообщении.Отмечается, что туф очищали щадящим воздушным методом. Удалялись также цементные вставки, появившиеся при более ранних реставрационных работах. Освободившееся пространство заполнили природным камнем. На очищенные поверхности наносился тонированный известковый защитный слой. Он препятствует загрязнению туфа, оберегает от агрессивного воздействия окружающей среды. Защитный состав был подобран по цвету, наиболее близкому к подлинному пудостскому камню. В ходе работ был также отреставрирован расположенный над апсидой барельеф из известняка на библейский сюжет "Вход Господень в Иерусалим" скульптора Жана-Доминика Рашетта.По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, реставрация таких сложных памятников, как Казанский собор, требует особых усилий и высокого мастерства. Петербургские реставраторы справились с этой задачей."Наши реставраторы творят чудеса, кропотливо и бережно сохраняя и восстанавливая историческое наследие. Ленинградская-петербургская реставрационная школа - одна из известнейших в мире. Она была создана сразу после окончания Великой Отечественной войны. В Петербурге для реставраторов всегда будет много работы, поскольку в городе около девяти тысяч памятников, охраняемых государством, а весь исторический центр и музеи-заповедники пригородов находятся под охраной ЮНЕСКО", - отметил губернатор Беглов, слова которого приводятся в сообщении.При условии дальнейшего финансирования планируется отреставрировать аттик, барабан и купол Казанского собора.Казанский кафедральный собор (Собор Казанской иконы Божией Матери) - один из крупнейших храмов Петербурга. Построен в 1801-1811 годах архитектором Андреем Воронихиным для хранения чтимого списка чудотворной иконы Божией Матери Казанской. После Отечественной войны 1812 года приобрел значение памятника русской воинской славы. В 1813 году здесь был похоронен полководец Михаил Илларионович Кутузов и помещены ключи от взятых городов и другие военные трофеи. В 1932 году стал музеем истории религии и атеизма, с 1991 года - действующий храм.

https://realty.ria.ru/20211007/tserkov-1753530843.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211007/kazan-1753457760.html

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