В Алтайском крае капитально ремонтируют около 40 спортивных объектов
В Алтайском крае капитально ремонтируют тридцать семь спортивных объектов
БАРНАУЛ, 20 окт - РИА Новости. Тридцать семь спортивных объектов Алтайского края капитально ремонтируют или реконструируют, заявил министр спорта региона Алексей Перфильев.
"В 2021 году мы ведем либо реконструкцию, либо капитальный ремонт 37 спортивных объектов", - цитирует Перфильева официальный сайт региона.
Глава минспорта края посетил строительную площадку физкультурно-оздоровительного комплекса в Барнауле на улице Юрина.
"Это одна из трех больших строек, здесь появится физкультурно-оздоровительный комплекс. Это будет полноценная большая игровая площадка со всей необходимой инфраструктурой. За 2022 год мы все достраиваем, а с 2023-го начинаем эксплуатировать. Двери будут открыты для всех желающих, самый главный критерий - любить спорт. Но вопрос наполнения - следующий. Сейчас важно войти в темп строительства. Идем хорошо, но не будем расслабляться", - отметил Перфильев.
Комплекс возводят в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". На строительство направили 146 миллионов 212 тысяч рублей. Спортивный объект сдадут в эксплуатацию в конце сентября 2022 года.
Официальный сайт края напоминает, что в рамках проекта "Спорт - норма жизни" в Алтайском крае поставлена задача к 2024 году вовлечь в систематические занятия физической культурой и спортом 56,5% жителей региона. Благодаря проекту в крае появится три физкультурно-оздоровительных комплекса - один в Бийске и два в Барнауле, ледовая арена в Бийске, уложены футбольные поля с искусственным покрытием в Барнауле, Заринске, Славгороде, укладывается в Бийске. Во всех районах Алтайского края будут смонтированы малые спортивные площадки.