https://ria.ru/20211020/remont-1755445608.html

В Алтайском крае капитально ремонтируют около 40 спортивных объектов

В Алтайском крае капитально ремонтируют около 40 спортивных объектов - РИА Новости, 20.10.2021

В Алтайском крае капитально ремонтируют около 40 спортивных объектов

Тридцать семь спортивных объектов Алтайского края капитально ремонтируют или реконструируют, заявил министр спорта региона Алексей Перфильев. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T17:15

2021-10-20T17:15

2021-10-20T17:15

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БАРНАУЛ, 20 окт - РИА Новости. Тридцать семь спортивных объектов Алтайского края капитально ремонтируют или реконструируют, заявил министр спорта региона Алексей Перфильев."В 2021 году мы ведем либо реконструкцию, либо капитальный ремонт 37 спортивных объектов", - цитирует Перфильева официальный сайт региона.Глава минспорта края посетил строительную площадку физкультурно-оздоровительного комплекса в Барнауле на улице Юрина."Это одна из трех больших строек, здесь появится физкультурно-оздоровительный комплекс. Это будет полноценная большая игровая площадка со всей необходимой инфраструктурой. За 2022 год мы все достраиваем, а с 2023-го начинаем эксплуатировать. Двери будут открыты для всех желающих, самый главный критерий - любить спорт. Но вопрос наполнения - следующий. Сейчас важно войти в темп строительства. Идем хорошо, но не будем расслабляться", - отметил Перфильев.Комплекс возводят в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". На строительство направили 146 миллионов 212 тысяч рублей. Спортивный объект сдадут в эксплуатацию в конце сентября 2022 года.Официальный сайт края напоминает, что в рамках проекта "Спорт - норма жизни" в Алтайском крае поставлена задача к 2024 году вовлечь в систематические занятия физической культурой и спортом 56,5% жителей региона. Благодаря проекту в крае появится три физкультурно-оздоровительных комплекса - один в Бийске и два в Барнауле, ледовая арена в Бийске, уложены футбольные поля с искусственным покрытием в Барнауле, Заринске, Славгороде, укладывается в Бийске. Во всех районах Алтайского края будут смонтированы малые спортивные площадки.

https://ria.ru/20211018/lgotniki-1755037637.html

https://ria.ru/20211018/svekla-1755027708.html

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общество, барнаул, славгород, алтайский край