https://ria.ru/20211020/rakova-1755325922.html

Источник рассказал подробности дела экс-замминистра Раковой

Источник рассказал подробности дела экс-замминистра Раковой - РИА Новости, 20.10.2021

Источник рассказал подробности дела экс-замминистра Раковой

Уголовное дело в отношении обвиняемой в хищении более 50 миллионов рублей экс-замминистра просвещения Марины Раковой возбуждено в августе по заявлению и.о... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T09:35

2021-10-20T09:35

2021-10-20T09:52

марина ракова

происшествия

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Уголовное дело в отношении обвиняемой в хищении более 50 миллионов рублей экс-замминистра просвещения Марины Раковой возбуждено в августе по заявлению и.о. главы ФНФРО, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом следствия"И.о. главы Фонда (ФНФРО) Юлия Пономарева написала заявление в полицию 3 августа, дело возбуждено 7 августа", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что фонд в ее лице признан потерпевшим. Оперативными сотрудниками была составлена справка об исследовании документов между фондом (Фонд новых форм развития образования) и Московской высшей школой социальных и экономических наук ("Шанинка"), что в последствии послужило поводом для возбуждения уголовного дела. Согласно справке, была выявлена фальсификация отчетов по проводимым исследованиям.Сама же Марина Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника РИА Новости, ее подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".

https://ria.ru/20211012/vina-1754249845.html

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марина ракова, происшествия, россия