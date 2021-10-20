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Источник рассказал подробности дела экс-замминистра Раковой
Источник рассказал подробности дела экс-замминистра Раковой - РИА Новости, 20.10.2021
Источник рассказал подробности дела экс-замминистра Раковой
Уголовное дело в отношении обвиняемой в хищении более 50 миллионов рублей экс-замминистра просвещения Марины Раковой возбуждено в августе по заявлению и.о... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T09:35
2021-10-20T09:52
марина ракова
происшествия
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Уголовное дело в отношении обвиняемой в хищении более 50 миллионов рублей экс-замминистра просвещения Марины Раковой возбуждено в августе по заявлению и.о. главы ФНФРО, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом следствия"И.о. главы Фонда (ФНФРО) Юлия Пономарева написала заявление в полицию 3 августа, дело возбуждено 7 августа", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что фонд в ее лице признан потерпевшим. Оперативными сотрудниками была составлена справка об исследовании документов между фондом (Фонд новых форм развития образования) и Московской высшей школой социальных и экономических наук ("Шанинка"), что в последствии послужило поводом для возбуждения уголовного дела. Согласно справке, была выявлена фальсификация отчетов по проводимым исследованиям.Сама же Марина Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника РИА Новости, ее подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".
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марина ракова, происшествия, россия
09:35 20.10.2021 (обновлено: 09:52 20.10.2021)
 
Источник рассказал подробности дела экс-замминистра Раковой

Источник: дело на экс-замминистра Ракову завели по заявлению и.о. главы фонда Пономаревой

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМарина Ракова
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Уголовное дело в отношении обвиняемой в хищении более 50 миллионов рублей экс-замминистра просвещения Марины Раковой возбуждено в августе по заявлению и.о. главы ФНФРО, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом следствия
"И.о. главы Фонда (ФНФРО) Юлия Пономарева написала заявление в полицию 3 августа, дело возбуждено 7 августа", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что фонд в ее лице признан потерпевшим. Оперативными сотрудниками была составлена справка об исследовании документов между фондом (Фонд новых форм развития образования) и Московской высшей школой социальных и экономических наук ("Шанинка"), что в последствии послужило поводом для возбуждения уголовного дела. Согласно справке, была выявлена фальсификация отчетов по проводимым исследованиям.
Сама же Марина Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника РИА Новости, ее подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 17:53
Ректор "Шанинки" не признал вину по делу экс-замминистра Раковой
 
Марина РаковаПроисшествияРоссия
 
 
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