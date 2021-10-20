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За что россиянам грозит увольнение. Названы шесть причин
Названы шесть главных причин увольнения россиян - РИА Новости, 20.10.2021
За что россиянам грозит увольнение. Названы шесть причин
Россиян чаще всего увольняют за какой-либо аморальный поступок или конфликты на рабочем месте. Об этом пишет РБК со ссылкой на совместный опрос сервиса... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:12
2021-10-20T11:12
2021-10-20T12:53
общество
россия
работа.ру
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россиян чаще всего увольняют за какой-либо аморальный поступок или конфликты на рабочем месте. Об этом пишет РБК со ссылкой на совместный опрос сервиса "Работа.ру" и "СберСтрахования".По результатам исследования, в котором участвовали более тысячи представителей компаний из всех российских регионов, чуть менее половины респондентов (45 процентов) считают проступок главной причиной увольнения. Тридцать шесть процентов руководителей могут расстаться с сотрудником за плохие отношения с коллегами. Около трети опрошенных (32 процента) отметили, что готовы расторгнуть договор из-за частых опозданий и болезней.За недостаточную сосредоточенность и недоступность в рабочее время готовы уволить 29 и 27 процентов россиян соответственно. Еще шесть процентов в качестве причины назвали отказ работника трудиться сверхурочно.Ранее сервис "Работа.ру" провел исследование, которое показало, что каждый десятый россиянин готов солгать для достижения карьерных целей. При этом 55 процентов опрошенных заявили, что никогда не врали по рабочим вопросам, 45 признались, что им приходилось это делать, а 35 процентов считают, что все зависит от ситуации.
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РИА Новости
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общество, россия, работа.ру
11:12 20.10.2021 (обновлено: 12:53 20.10.2021)
Названы шесть главных причин увольнения россиян
РБК: российские компании назвали аморальный поступок самой частой причиной увольнения
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Россиян чаще всего увольняют за какой-либо аморальный поступок или конфликты на рабочем месте. Об этом пишет РБК
со ссылкой на совместный опрос сервиса "Работа.ру" и "СберСтрахования".
По результатам исследования, в котором участвовали более тысячи представителей компаний из всех российских регионов, чуть менее половины респондентов (45 процентов) считают проступок главной причиной увольнения. Тридцать шесть процентов руководителей могут расстаться с сотрудником за плохие отношения с коллегами. Около трети опрошенных (32 процента) отметили, что готовы расторгнуть договор из-за частых опозданий и болезней.
За недостаточную сосредоточенность и недоступность в рабочее время готовы уволить 29 и 27 процентов россиян соответственно. Еще шесть процентов в качестве причины назвали отказ работника трудиться сверхурочно.
Ранее сервис "Работа.ру" провел исследование, которое показало, что каждый десятый россиянин готов солгать для достижения карьерных целей. При этом 55 процентов опрошенных заявили, что никогда не врали по рабочим вопросам, 45 признались, что им приходилось это делать, а 35 процентов считают, что все зависит от ситуации.