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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211020/qr-kody-1755459005.html
На Алтае планируют ввести QR-коды
На Алтае планируют ввести QR-коды - РИА Новости, 20.10.2021
На Алтае планируют ввести QR-коды
QR-коды для входа в торговые центры и другие места массового пребывания людей готовятся ввести в Алтайском крае, сообщает правительство региона. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:14
2021-10-20T19:19
распространение коронавируса
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БАРНАУЛ, 20 окт - РИА Новости. QR-коды для входа в торговые центры и другие места массового пребывания людей готовятся ввести в Алтайском крае, сообщает правительство региона. "В Алтайском крае начали готовиться к введению QR-кодов. Этот вопрос обсудили на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса в регионе. В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией власти Алтайского края планируют ввести QR-протоколирование граждан при входе в крупные торговые центры, учреждения культуры и прочие объекты с массовым пребыванием людей", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства.Уточняется, что в ближайшее время будет определен перечень мест, при посещении которых предъявление QR-кодов станет обязательным. Будут также приняты решения, обеспечивающие исполнение этой меры.В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 382 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, за все время - 83 853. Умерли 5 975 человек.
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алтайский край, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, новости - туризм
18:14 20.10.2021 (обновлено: 19:19 20.10.2021)
 
На Алтае планируют ввести QR-коды

На Алтае планируют ввести QR-коды для входа в ТЦ и другие места массового пребывания людей

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места
Посетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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БАРНАУЛ, 20 окт - РИА Новости. QR-коды для входа в торговые центры и другие места массового пребывания людей готовятся ввести в Алтайском крае, сообщает правительство региона.
"В Алтайском крае начали готовиться к введению QR-кодов. Этот вопрос обсудили на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса в регионе. В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией власти Алтайского края планируют ввести QR-протоколирование граждан при входе в крупные торговые центры, учреждения культуры и прочие объекты с массовым пребыванием людей", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства.
Уточняется, что в ближайшее время будет определен перечень мест, при посещении которых предъявление QR-кодов станет обязательным. Будут также приняты решения, обеспечивающие исполнение этой меры.
В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 382 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, за все время - 83 853. Умерли 5 975 человек.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 14:37Распространение коронавируса
Голикова назвала регионы с критической ситуацией по заболеваемости COVID-19
 
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