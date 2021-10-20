https://ria.ru/20211020/qr-kod-1755484994.html
В Ингушетии для участников мероприятиях ввели QR-код
В Ингушетии для участников мероприятиях ввели QR-код - РИА Новости, 20.10.2021
В Ингушетии для участников мероприятиях ввели QR-код
Система QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий вводится в Ингушетии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T21:03
2021-10-20T21:03
2021-10-20T21:14
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махмуд-али калиматов
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ПЯТИГОРСК, 20 окт - РИА Новости. Система QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий вводится в Ингушетии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики."Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов внес изменения в указ от 17 марта 2020 года №49 "О введении режима повышенной готовности",... согласно обновленному документу, к участию в официальных культурных и спортивных мероприятиях лица будут допускаться только при предъявлении QR-кода или отрицательного ПЦР-теста, сделанного за три дня до начала мероприятия", - говорится в сообщении.Отмечается, что в учреждениях с высокой проходимостью людей, таких как образовательные, досуговые и развлекательные организации, в зданиях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров, в помещениях организаций общественного питания, в транспортных узлах, в помещениях и зданиях органов государственной власти региона и в других местах массового скопления людей предписано организовать фильтр с дистанционной термометрией.Работа общепита, торгово-развлекательных центров и других перечисленных организаций ограничена с 22.00 до 6.00 часов, добавили власти.
https://ria.ru/20211020/qr-kod-1755400963.html
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республика ингушетия, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код, общество, махмуд-али калиматов
21:03 20.10.2021 (обновлено: 21:14 20.10.2021)
В Ингушетии для участников мероприятиях ввели QR-код
В Ингушетии от участников спортивных и культурных мероприятиях потребуют QR-код