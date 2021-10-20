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Голикова призвала расширять практику QR-кодов
Голикова призвала расширять практику QR-кодов - РИА Новости, 20.10.2021
Голикова призвала расширять практику QR-кодов
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что регионы РФ после нерабочих дней должны расширять практику доступа на предприятия с помощью QR-кодов. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:42
2021-10-20T14:42
2021-10-20T15:12
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что регионы РФ после нерабочих дней должны расширять практику доступа на предприятия с помощью QR-кодов."Также считаем необходимым принятие всеми регионами страны решения о допуске, в том числе в нерабочие дни, на отдельные объекты граждан только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию против COVID-19, ранее перенесенное заболевание, а для лиц с противопоказаниями к вакцинации - отрицательный ПЦР-тест... После окончания нерабочих дней регионы РФ должны расширять практику допуска на объекты и массовые мероприятия с использованием QR-кодов", - заявила Голикова на совещании президента РФ с членами кабмина.
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14:42 20.10.2021 (обновлено: 15:12 20.10.2021)
Голикова призвала расширять практику QR-кодов
Вице-премьер Голикова призвала регионы расширять практику QR-кодов