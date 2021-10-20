https://ria.ru/20211020/qr-1755471121.html

В Крыму вводят QR-коды для посещения общественных мест

В Крыму вводят QR-коды для посещения общественных мест - РИА Новости, 20.10.2021

В Крыму вводят QR-коды для посещения общественных мест

Режим QR-кодов вводится в Крыму для посещения общественных мест, соответствующий указ опубликован на портале регионального правительства. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T19:12

2021-10-20T19:12

2021-10-20T20:38

россия

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юрий гоцанюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Режим QR-кодов вводится в Крыму для посещения общественных мест, соответствующий указ опубликован на портале регионального правительства."Обеспечить допуск совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия 6 месяцев после выздоровления), или справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более 7 дней)", - говорится в тесте указа, подписанного главой правительства Крыма Юрием Гоцанюком.Ограничения касаются входа в рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, на фудкорты, в караоке, клубы, кальянные, а также на дискотеки, в ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории предприятий общественного питания, и прочие аналогичные организации, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, фитнес-центры и иные объекты спорта, организации досуга граждан, в том числе кинотеатры (кинозалы), театры, библиотеки, музеи, цирки, сообщается в указе.Накануне управление Роспотребнадзора ввело в Крыму и Севастополе обязательную вакцинацию против коронавируса для работников ряда отраслей, в том числе сферы общепита, образования и здравоохранения. Вакцинация обоими компонентами должна быть завершена в декабре. Для создания популяционного иммунитета необходимо привить порядка 700 тысяч человек, на данный момент вакцинацию прошли 515 тысяч крымчан, сообщил минздрав региона.За прошедшие сутки в Крыму выявлено 612 новых случаев коронавируса – максимальное значение с начала наблюдений. Всего с начала пандемии на данный момент в республике выявлено около 89,5 тысяч заболевших коронавирусом, 75,4 тысячи человек выздоровели, умерли на 20 октября 2 820 пациентов.

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