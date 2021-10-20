https://ria.ru/20211020/putin-1755425359.html
Путин сегодня подпишет все документы по заявленным на совещании темам
Путин сегодня подпишет все документы по заявленным на совещании темам - РИА Новости, 20.10.2021
Путин сегодня подпишет все документы по заявленным на совещании темам
Президент России Владимир Путин сообщил, что уже сегодня подпишет все необходимые документы по решениям, озвученным на совещании с правительством. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:55
2021-10-20T15:55
2021-10-20T15:58
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что уже сегодня подпишет все необходимые документы по решениям, озвученным на совещании с правительством."В соответствии с тем, что было сформулировано в начале нашей встречи, мною сегодня будут подписаны необходимые нормативные документы", - сказал Путин, закрывая совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
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15:55 20.10.2021 (обновлено: 15:58 20.10.2021)
Путин сегодня подпишет все документы по заявленным на совещании темам
Путин сегодня подпишет все документы по заявленным на совещании темам