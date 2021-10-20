https://ria.ru/20211020/putin-1755425359.html

Путин сегодня подпишет все документы по заявленным на совещании темам

Путин сегодня подпишет все документы по заявленным на совещании темам - РИА Новости, 20.10.2021

Путин сегодня подпишет все документы по заявленным на совещании темам

Президент России Владимир Путин сообщил, что уже сегодня подпишет все необходимые документы по решениям, озвученным на совещании с правительством. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:55

2021-10-20T15:55

2021-10-20T15:58

распространение коронавируса

владимир путин

общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755403237_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_29d8233296ab551abfd095133759f5af.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что уже сегодня подпишет все необходимые документы по решениям, озвученным на совещании с правительством."В соответствии с тем, что было сформулировано в начале нашей встречи, мною сегодня будут подписаны необходимые нормативные документы", - сказал Путин, закрывая совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20211020/nerabochiedni-1755418838.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии