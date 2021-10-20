https://ria.ru/20211020/putin-1755410131.html

Путин рассказал об отношении знакомых и друзей к вакцинации

Путин рассказал об отношении знакомых и друзей к вакцинации - РИА Новости, 20.10.2021

Путин рассказал об отношении знакомых и друзей к вакцинации

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация от коронавируса намного лучше альтернативы переболеть им. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:10

2021-10-20T15:10

2021-10-20T15:39

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация от коронавируса намного лучше альтернативы переболеть им."У нас надежная, эффективная вакцина, и я хочу еще раз об этом сказать. У нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться. Но лучше вакцинироваться. Зачем дожидаться болезни и тяжелых ее последствий?", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции."Еще раз призываю всех наших граждан активно прививаться, речь идет о вашей защите, безопасности, о жизни в конце концов, о здоровье ваших родных", - подчеркнул президент.Глава государства рассказал, что многие из его знакомых, друзей, имеющих образование и даже научные степени, не привились даже после того, как он рассказал о своей вакцинации. Такая ситуация, признался Путин, вызывает у него недоумение.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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