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Путин рассказал об отношении знакомых и друзей к вакцинации
Путин рассказал об отношении знакомых и друзей к вакцинации - РИА Новости, 20.10.2021
Путин рассказал об отношении знакомых и друзей к вакцинации
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация от коронавируса намного лучше альтернативы переболеть им. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:10
2021-10-20T15:10
2021-10-20T15:39
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация от коронавируса намного лучше альтернативы переболеть им."У нас надежная, эффективная вакцина, и я хочу еще раз об этом сказать. У нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться. Но лучше вакцинироваться. Зачем дожидаться болезни и тяжелых ее последствий?", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции."Еще раз призываю всех наших граждан активно прививаться, речь идет о вашей защите, безопасности, о жизни в конце концов, о здоровье ваших родных", - подчеркнул президент.Глава государства рассказал, что многие из его знакомых, друзей, имеющих образование и даже научные степени, не привились даже после того, как он рассказал о своей вакцинации. Такая ситуация, признался Путин, вызывает у него недоумение.
РИА Новости
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общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:10 20.10.2021 (обновлено: 15:39 20.10.2021)
Путин рассказал об отношении знакомых и друзей к вакцинации
Путин заявил о странных ответах знакомых и друзей на вопросы о вакцинации
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подчеркнул, что вакцинация от коронавируса намного лучше альтернативы переболеть им.
"У нас надежная, эффективная вакцина, и я хочу еще раз об этом сказать. У нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться. Но лучше вакцинироваться. Зачем дожидаться болезни и тяжелых ее последствий?", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
"Еще раз призываю всех наших граждан активно прививаться, речь идет о вашей защите, безопасности, о жизни в конце концов, о здоровье ваших родных", - подчеркнул президент.
Глава государства рассказал, что многие из его знакомых, друзей, имеющих образование и даже научные степени, не привились даже после того, как он рассказал о своей вакцинации. Такая ситуация, признался Путин, вызывает у него недоумение.