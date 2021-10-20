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Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября - РИА Новости, 20.10.2021
Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии с сохранением зарплаты. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:03
2021-10-20T16:35
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии с сохранением зарплаты.Главы регионов имеют право ввести режим ограничений досрочно, не дожидаясь установленной даты.При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, добавил глава государства.Такие меры президенту ранее предложила вице-премьер Татьяна Голикова. Он призвал местные власти наращивать темпы вакцинации, в том числе, использовать возможность введения выходных после процедуры."Там ведь после прививки у определенного количества людей может приподняться температура, у меня это было - после второй прививки 37 с небольшим, тем не менее, это повышение температуры. В принципе два дня посидеть дома — это только на пользу пойдет", — отметил президент.Путин также поддержал инициативу по поддержке бизнеса, которую на совещании озвучил первый зампред правительства Андрей Белоусов — единовременную выплату грантов в размере МРОТ на сотрудника в пострадавших отраслях (в основном, малые и средние предприятия). По оценке кабмина, выпадающие доходы от двухнедельной паузы составят 60 миллиардов рублей. На выплаты же потребуются 27 миллиардов рублей, охват составит около двух миллионов человек. Возобновится и программа льготного кредитования бизнеса по ставке 3% на год с беспроцентным периодом в первые полгода при условии сохранения не менее 90% процентов рабочих мест. Размер займа будет зависеть от количества сотрудников, лимит — 500 миллионов рублей.В последние дни Россия обновляет исторические максимумы по количеству смертей и инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки умерли 1028, заразившихся стало на 34 073 больше.Вчера московские власти объявили о новых ограничениях: невакцинированные пожилые люди на три месяца уходят на самоизоляцию, работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% непривитых сотрудников, до 1 января нужно вакцинировать не менее 80% работников сферы услуг.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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Путин о праве глав регионов увеличить нерабочие дни из-за COVID-19
Президент России Владимир Путин напомнил о праве глав регионов устанавливать нерабочие дни раньше федеральных.
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"Надо учитывать опыт прошлого" – Путин о поддержке бизнеса в период ограничительных мер
Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Первый вице-премьер на совещании доложил президенту о предлагаемых кабмином мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии.
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владимир путин, россия
15:03 20.10.2021 (обновлено: 16:35 20.10.2021)
 

Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии с сохранением зарплаты.
"(Нужно — Прим. ред.) разрывать цепочку распространения вируса. Я обращаю внимание коллег в регионах: ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину. В сегодняшней ситуации это опасно и безответственно", — сказал он на видеосовещании с членами правительства.
Главы регионов имеют право ввести режим ограничений досрочно, не дожидаясь установленной даты.
При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, добавил глава государства.
Такие меры президенту ранее предложила вице-премьер Татьяна Голикова.
Он призвал местные власти наращивать темпы вакцинации, в том числе, использовать возможность введения выходных после процедуры.
"Там ведь после прививки у определенного количества людей может приподняться температура, у меня это было - после второй прививки 37 с небольшим, тем не менее, это повышение температуры. В принципе два дня посидеть дома — это только на пользу пойдет", — отметил президент.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 14:37Распространение коронавируса
Голикова назвала регионы с критической ситуацией по заболеваемости COVID-19
Путин также поддержал инициативу по поддержке бизнеса, которую на совещании озвучил первый зампред правительства Андрей Белоусов — единовременную выплату грантов в размере МРОТ на сотрудника в пострадавших отраслях (в основном, малые и средние предприятия).
По оценке кабмина, выпадающие доходы от двухнедельной паузы составят 60 миллиардов рублей. На выплаты же потребуются 27 миллиардов рублей, охват составит около двух миллионов человек. Возобновится и программа льготного кредитования бизнеса по ставке 3% на год с беспроцентным периодом в первые полгода при условии сохранения не менее 90% процентов рабочих мест. Размер займа будет зависеть от количества сотрудников, лимит — 500 миллионов рублей.
В последние дни Россия обновляет исторические максимумы по количеству смертей и инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки умерли 1028, заразившихся стало на 34 073 больше.
Вчера московские власти объявили о новых ограничениях: невакцинированные пожилые люди на три месяца уходят на самоизоляцию, работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% непривитых сотрудников, до 1 января нужно вакцинировать не менее 80% работников сферы услуг.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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Вчера, 10:55Распространение коронавируса
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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