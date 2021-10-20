https://ria.ru/20211020/putin-1755407580.html

Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября - РИА Новости, 20.10.2021

Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии с сохранением зарплаты. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:03

2021-10-20T15:03

2021-10-20T16:35

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755403755_0:230:3078:1961_1920x0_80_0_0_f6626bfc40e4ea61f256876fd18accf7.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии с сохранением зарплаты.Главы регионов имеют право ввести режим ограничений досрочно, не дожидаясь установленной даты.При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, добавил глава государства.Такие меры президенту ранее предложила вице-премьер Татьяна Голикова. Он призвал местные власти наращивать темпы вакцинации, в том числе, использовать возможность введения выходных после процедуры."Там ведь после прививки у определенного количества людей может приподняться температура, у меня это было - после второй прививки 37 с небольшим, тем не менее, это повышение температуры. В принципе два дня посидеть дома — это только на пользу пойдет", — отметил президент.Путин также поддержал инициативу по поддержке бизнеса, которую на совещании озвучил первый зампред правительства Андрей Белоусов — единовременную выплату грантов в размере МРОТ на сотрудника в пострадавших отраслях (в основном, малые и средние предприятия). По оценке кабмина, выпадающие доходы от двухнедельной паузы составят 60 миллиардов рублей. На выплаты же потребуются 27 миллиардов рублей, охват составит около двух миллионов человек. Возобновится и программа льготного кредитования бизнеса по ставке 3% на год с беспроцентным периодом в первые полгода при условии сохранения не менее 90% процентов рабочих мест. Размер займа будет зависеть от количества сотрудников, лимит — 500 миллионов рублей.В последние дни Россия обновляет исторические максимумы по количеству смертей и инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки умерли 1028, заразившихся стало на 34 073 больше.Вчера московские власти объявили о новых ограничениях: невакцинированные пожилые люди на три месяца уходят на самоизоляцию, работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% непривитых сотрудников, до 1 января нужно вакцинировать не менее 80% работников сферы услуг.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211020/situatsiya-1755399588.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин о праве глав регионов увеличить нерабочие дни из-за COVID-19 Президент России Владимир Путин напомнил о праве глав регионов устанавливать нерабочие дни раньше федеральных. 2021-10-20T15:03 true PT0M41S

"Надо учитывать опыт прошлого" – Путин о поддержке бизнеса в период ограничительных мер Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Первый вице-премьер на совещании доложил президенту о предлагаемых кабмином мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии. 2021-10-20T15:03 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, россия