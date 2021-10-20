https://ria.ru/20211020/putin-1755407072.html

Путин призвал не приукрашивать картину по коронавирусу в регионах

Путин призвал не приукрашивать картину по коронавирусу в регионах - РИА Новости, 20.10.2021

Путин призвал не приукрашивать картину по коронавирусу в регионах

Нужно разрывать цепочку распространения коронавируса, нельзя занижать и приукрашивать картину в регионах, это безответственно, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:02

2021-10-20T15:02

2021-10-20T16:11

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

владимир путин

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Нужно разрывать цепочку распространения коронавируса, нельзя занижать и приукрашивать картину в регионах, это безответственно, заявил президент России Владимир Путин."(Нужно - прим.ред.) разрывать цепочку распространения вируса. Я обращаю внимание коллег в регионах: ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину. В сегодняшней ситуации это опасно и безответственно", - сказал он на совещании с членами правительства.Путин подчеркнул, что реальная ситуация все равно видна по статистике госпитализаций, по уровню смертности.

https://ria.ru/20211020/putin-1755407580.html

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2021

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"Разрывать цепочку распространения" – Путин о необходимости увеличивать тестирование COVID-19 "Разрывать цепочку распространения" – Путин о необходимости увеличивать тестирование COVID-19 2021-10-20T15:02 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, владимир путин, коронавирус в россии