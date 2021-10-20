https://ria.ru/20211020/putin-1755407072.html
Путин призвал не приукрашивать картину по коронавирусу в регионах
Путин призвал не приукрашивать картину по коронавирусу в регионах - РИА Новости, 20.10.2021
Путин призвал не приукрашивать картину по коронавирусу в регионах
Нужно разрывать цепочку распространения коронавируса, нельзя занижать и приукрашивать картину в регионах, это безответственно, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:02
2021-10-20T15:02
2021-10-20T16:11
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
владимир путин
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Нужно разрывать цепочку распространения коронавируса, нельзя занижать и приукрашивать картину в регионах, это безответственно, заявил президент России Владимир Путин."(Нужно - прим.ред.) разрывать цепочку распространения вируса. Я обращаю внимание коллег в регионах: ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину. В сегодняшней ситуации это опасно и безответственно", - сказал он на совещании с членами правительства.Путин подчеркнул, что реальная ситуация все равно видна по статистике госпитализаций, по уровню смертности.
https://ria.ru/20211020/putin-1755407580.html
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"Разрывать цепочку распространения" – Путин о необходимости увеличивать тестирование COVID-19
"Разрывать цепочку распространения" – Путин о необходимости увеличивать тестирование COVID-19
2021-10-20T15:02
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, владимир путин, коронавирус в россии
15:02 20.10.2021 (обновлено: 16:11 20.10.2021)
Путин призвал не приукрашивать картину по коронавирусу в регионах
Путин о приукрашивании картины по коронавирусу в регионах: это безответственно