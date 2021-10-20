https://ria.ru/20211020/putin-1755406410.html

Песков рассказал о самочувствии Путина

Песков рассказал о самочувствии Путина - РИА Новости, 20.10.2021

Песков рассказал о самочувствии Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о покашливании Владимира Путина на совещании с правительством сообщил РИА Новости, что президента не... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:00

2021-10-20T15:00

2021-10-20T15:00

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о покашливании Владимира Путина на совещании с правительством сообщил РИА Новости, что президента не беспокоит здоровье, все в порядке."Нет. Все нормально", - сказал собеседник агентства, в ответ на вопрос, хорошо ли себя чувствует глава государства, не болеет ли.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, дмитрий песков