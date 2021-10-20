https://ria.ru/20211020/putin-1755406410.html
Песков рассказал о самочувствии Путина
Песков рассказал о самочувствии Путина - РИА Новости, 20.10.2021
Песков рассказал о самочувствии Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о покашливании Владимира Путина на совещании с правительством сообщил РИА Новости, что президента не... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:00
2021-10-20T15:00
2021-10-20T15:00
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о покашливании Владимира Путина на совещании с правительством сообщил РИА Новости, что президента не беспокоит здоровье, все в порядке."Нет. Все нормально", - сказал собеседник агентства, в ответ на вопрос, хорошо ли себя чувствует глава государства, не болеет ли.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, дмитрий песков
Песков рассказал о самочувствии Путина
Пресс-секретарь Путина рассказал о его самочувствии