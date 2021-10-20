https://ria.ru/20211020/putin-1755406101.html

Путин призвал сбить темпы распространения коронавируса

Путин призвал сбить темпы распространения коронавируса - РИА Новости, 20.10.2021

Путин призвал сбить темпы распространения коронавируса

Адекватные и оперативные меры реагирования необходимы в связи с коронавирусом, чтобы сбить темп распространения инфекции, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:59

2021-10-20T14:59

2021-10-20T15:14

распространение коронавируса

общество

коронавирус в россии

владимир путин

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Адекватные и оперативные меры реагирования необходимы в связи с коронавирусом, чтобы сбить темп распространения инфекции, заявил президент России Владимир Путин."Уровень вакцинации граждан остаётся к сожалению пока не высоким, что во многом и предопределяет быстроту распространения инфекции. Очевидно в этих условиях требуются адекватные, оперативные меры реагирования властей. Наша главная задача— максимально защитить жизнь и здоровье граждан, насколько это возможно, минимизировать негативные последствия опасной инфекции", — сказал Путин на совещании с членами правительства.

https://ria.ru/20211020/putin-1755409429.html

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2021

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общество, коронавирус в россии, владимир путин, здоровье - общество