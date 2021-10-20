https://ria.ru/20211020/proverka-1755308959.html

Полиция начала проверку здания министерства труда США из-за угрозы взрыва

Полиция начала проверку здания министерства труда США из-за угрозы взрыва - РИА Новости, 20.10.2021

Полиция начала проверку здания министерства труда США из-за угрозы взрыва

Правоохранители Вашингтона совместно с федеральной службой охраны (FPS) проводят проверку в связи с обнаружением подозрительного пакета в здании министерства... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T02:25

2021-10-20T02:25

2021-10-20T02:25

в мире

вашингтон (город)

министерство труда сша

капитолий

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Правоохранители Вашингтона совместно с федеральной службой охраны (FPS) проводят проверку в связи с обнаружением подозрительного пакета в здании министерства труда США, заявил РИА Новости представитель полиции."Мы помогаем FPS в связи с подозрительным пакетом (в здании министерства труда США - ред.), и мы проводим проверку", - сказал представитель полиции в ответ на вопрос об угрозе взрыва в здании министерства труда.Ранее репортер портала Axios сообщил, что полиция Капитолия перекрыла ряд дорог в Вашингтоне в связи с угрозой взрыва в министерстве труда США.

https://ria.ru/20211020/ugroza-1755308385.html

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в мире, вашингтон (город), министерство труда сша, капитолий