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Полиция начала проверку здания министерства труда США из-за угрозы взрыва
Полиция начала проверку здания министерства труда США из-за угрозы взрыва - РИА Новости, 20.10.2021
Полиция начала проверку здания министерства труда США из-за угрозы взрыва
Правоохранители Вашингтона совместно с федеральной службой охраны (FPS) проводят проверку в связи с обнаружением подозрительного пакета в здании министерства... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T02:25
2021-10-20T02:25
2021-10-20T02:25
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вашингтон (город)
министерство труда сша
капитолий
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Правоохранители Вашингтона совместно с федеральной службой охраны (FPS) проводят проверку в связи с обнаружением подозрительного пакета в здании министерства труда США, заявил РИА Новости представитель полиции."Мы помогаем FPS в связи с подозрительным пакетом (в здании министерства труда США - ред.), и мы проводим проверку", - сказал представитель полиции в ответ на вопрос об угрозе взрыва в здании министерства труда.Ранее репортер портала Axios сообщил, что полиция Капитолия перекрыла ряд дорог в Вашингтоне в связи с угрозой взрыва в министерстве труда США.
https://ria.ru/20211020/ugroza-1755308385.html
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в мире, вашингтон (город), министерство труда сша, капитолий
Полиция начала проверку здания министерства труда США из-за угрозы взрыва
Полиция Вашингтона начала проверку здания министерства труда из-за подозрительного пакета