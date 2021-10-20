https://ria.ru/20211020/proekty-1755495012.html

У России и Европы большие возможности для энергопроектов, заявил глава РФПИ

У России и Европы большие возможности для энергопроектов, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 20.10.2021

У России и Европы большие возможности для энергопроектов, заявил глава РФПИ

Россия считает, что есть больше возможностей для совместных проектов с Европой, в том числе в сфере энергетики, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T23:03

2021-10-20T23:03

2021-10-20T23:03

экономика

европа

российский фонд прямых инвестиций

кирилл дмитриев

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия считает, что есть больше возможностей для совместных проектов с Европой, в том числе в сфере энергетики, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN.Он отметил, что Россия является надежным и предсказуемым поставщиком энергоносителей. "Россия всегда поставляла газ в Европу по стабильным ценам, а текущий скачок вызван в том числе тем, что некоторые европейские страны отказались от долгосрочных контрактов с РФ. Но Россия продолжит поставлять энергию и инвестировать в энергопроекты - как традиционные, так и в зеленую энергетику", - сказал он."Я считаю, что очень важно продолжать диалог и совместные инвестиции в различные проекты, например, завершить проекты по солнечной энергетике. Я считаю, что мы с Европой можем иметь больше совместных проектов, в том числе в сфере энергетики", - добавил глава РФПИ.

https://ria.ru/20211015/novak-1754678436.html

европа

россия

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экономика, европа, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, россия