Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211020/proekty-1755495012.html
У России и Европы большие возможности для энергопроектов, заявил глава РФПИ
У России и Европы большие возможности для энергопроектов, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 20.10.2021
У России и Европы большие возможности для энергопроектов, заявил глава РФПИ
Россия считает, что есть больше возможностей для совместных проектов с Европой, в том числе в сфере энергетики, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T23:03
2021-10-20T23:03
экономика
европа
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603951594_0:0:2909:1637_1920x0_80_0_0_ea6adf9465a87613e2d3ca3c5c3e3f6d.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия считает, что есть больше возможностей для совместных проектов с Европой, в том числе в сфере энергетики, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN.Он отметил, что Россия является надежным и предсказуемым поставщиком энергоносителей. "Россия всегда поставляла газ в Европу по стабильным ценам, а текущий скачок вызван в том числе тем, что некоторые европейские страны отказались от долгосрочных контрактов с РФ. Но Россия продолжит поставлять энергию и инвестировать в энергопроекты - как традиционные, так и в зеленую энергетику", - сказал он."Я считаю, что очень важно продолжать диалог и совместные инвестиции в различные проекты, например, завершить проекты по солнечной энергетике. Я считаю, что мы с Европой можем иметь больше совместных проектов, в том числе в сфере энергетики", - добавил глава РФПИ.
https://ria.ru/20211015/novak-1754678436.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603951594_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_3679b5d9279cac1dad56ad03b0cc1e22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, европа, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, россия
23:03 20.10.2021
 
У России и Европы большие возможности для энергопроектов, заявил глава РФПИ

Глава РФПИ Дмитриев: у России и Европы большие возможности для проектов в энергетике

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия считает, что есть больше возможностей для совместных проектов с Европой, в том числе в сфере энергетики, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN.
Он отметил, что Россия является надежным и предсказуемым поставщиком энергоносителей. "Россия всегда поставляла газ в Европу по стабильным ценам, а текущий скачок вызван в том числе тем, что некоторые европейские страны отказались от долгосрочных контрактов с РФ. Но Россия продолжит поставлять энергию и инвестировать в энергопроекты - как традиционные, так и в зеленую энергетику", - сказал он.
"Я считаю, что очень важно продолжать диалог и совместные инвестиции в различные проекты, например, завершить проекты по солнечной энергетике. Я считаю, что мы с Европой можем иметь больше совместных проектов, в том числе в сфере энергетики", - добавил глава РФПИ.
Вице-премьер Александр новак - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 09:32
Новак рассказал, как новые инициативы "озеленят" российскую энергетику
 
ЭкономикаЕвропаРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл ДмитриевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В Киеве заявили о превосходстве Украины над Германией
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
02:17Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД
02:08Врач рассказала, кому нельзя есть чеснок
Лента новостейМолния
В Киеве заявили о превосходстве Украины над ГерманиейМИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДДВрач рассказала, кому нельзя есть чеснок