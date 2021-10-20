https://ria.ru/20211020/predpritiya-1755483435.html
Основные предприятия должны продолжить работу на каникулах, заявил Мантуров
Основные предприятия должны продолжить работу на каникулах, заявил Мантуров - РИА Новости, 20.10.2021
Основные предприятия должны продолжить работу на каникулах, заявил Мантуров
Системообразующие предприятия, продуктовый ритейл и компании, задействованные в выпуске и поставках антиковидной продукции должны продолжить работу в нерабочие... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T20:51
2021-10-20T20:51
2021-10-20T21:57
экономика
денис мантуров
россия
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Системообразующие предприятия, продуктовый ритейл и компании, задействованные в выпуске и поставках антиковидной продукции должны продолжить работу в нерабочие дни, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров через пресс-службу министерства."Безусловно, в объявленный президентом период нерабочих дней должны продолжить бесперебойную работу системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, все предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок антиковидной номенклатуры, а также продуктовый ритейл", - сказал он.По словам министра, также важно предусмотреть возможность для граждан беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости.Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября. Данное решение принято в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 и укрепления здоровья россиян. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.
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экономика, денис мантуров, россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), здоровье - общество, коронавирус в россии
20:51 20.10.2021 (обновлено: 21:57 20.10.2021)
Основные предприятия должны продолжить работу на каникулах, заявил Мантуров
Мантуров: системообразующие предприятия продолжат работу в нерабочие дни