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Основные предприятия должны продолжить работу на каникулах, заявил Мантуров
Основные предприятия должны продолжить работу на каникулах, заявил Мантуров - РИА Новости, 20.10.2021
Основные предприятия должны продолжить работу на каникулах, заявил Мантуров
Системообразующие предприятия, продуктовый ритейл и компании, задействованные в выпуске и поставках антиковидной продукции должны продолжить работу в нерабочие... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T20:51
2021-10-20T21:57
экономика
денис мантуров
россия
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Системообразующие предприятия, продуктовый ритейл и компании, задействованные в выпуске и поставках антиковидной продукции должны продолжить работу в нерабочие дни, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров через пресс-службу министерства."Безусловно, в объявленный президентом период нерабочих дней должны продолжить бесперебойную работу системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, все предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок антиковидной номенклатуры, а также продуктовый ритейл", - сказал он.По словам министра, также важно предусмотреть возможность для граждан беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости.Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября. Данное решение принято в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 и укрепления здоровья россиян. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.
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экономика, денис мантуров, россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), здоровье - общество, коронавирус в россии
20:51 20.10.2021 (обновлено: 21:57 20.10.2021)
 
Основные предприятия должны продолжить работу на каникулах, заявил Мантуров

Мантуров: системообразующие предприятия продолжат работу в нерабочие дни

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время брифинга
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время брифинга - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Системообразующие предприятия, продуктовый ритейл и компании, задействованные в выпуске и поставках антиковидной продукции должны продолжить работу в нерабочие дни, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров через пресс-службу министерства.
"Безусловно, в объявленный президентом период нерабочих дней должны продолжить бесперебойную работу системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, все предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок антиковидной номенклатуры, а также продуктовый ритейл", - сказал он.
По словам министра, также важно предусмотреть возможность для граждан беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости.
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября. Данное решение принято в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 и укрепления здоровья россиян. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.
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ЭкономикаДенис МантуровРоссияВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Здоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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