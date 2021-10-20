Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211020/post-1755484375.html
В Раде одобрили законопроект, позволяющий снять Кличко с поста главы КГГА
В Раде одобрили законопроект, позволяющий снять Кличко с поста главы КГГА - РИА Новости, 20.10.2021
В Раде одобрили законопроект, позволяющий снять Кличко с поста главы КГГА
Профильный комитет Верховной рады Украины одобрил ко второму чтению новую редакцию законопроекта о столице, которым предлагается разделить должности мэра Киева... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T20:58
2021-10-20T20:58
в мире
украина
киев
владимир зеленский
виталий кличко
рбк (медиагруппа)
верховная рада украины
киевский городской совет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156063/17/1560631767_0:292:2604:1757_1920x0_80_0_0_f425d404cca6fbea20ea673f8dc6ceb1.jpg
КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Профильный комитет Верховной рады Украины одобрил ко второму чтению новую редакцию законопроекта о столице, которым предлагается разделить должности мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), сообщает в среду агентство "Украинские новости".Кличко сейчас занимает пост мэра Киева и одновременно является главой Киевской городской госадминистрации.Парламент Украины принял в первом чтении новую редакцию законопроекта "О столице Украины – городе-герое Киеве" ещё в октябре 2019 года. Ранее информагентство "РБК-Украина" сообщало, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского хотят уволить Кличко с должности главы КГГА, которую он совмещает с должностью мэра."Рекомендовать Верховной раде Украины по результатам рассмотрения во втором чтении проекта закона Украины "О городе Киеве - столице Украины" принять его во втором чтении и в целом", - цитирует агентство председателя комитета Андрея Клочко.Кроме этого, комитет рекомендовал парламенту применить при рассмотрении законопроекта спецпроцедуру из-за большого количества поправок.Согласно действующему закону о "Столице Украины - городе-герое Киеве", исполнительным органом Киевского городского совета является КГГА, а ее председателя назначает президент Украины. Должен ли мэр совмещать должность председателя КГГА там не указано. При этом в 2003 году Конституционный суд четко определил, что президент обязан назначать на должность главы КГГА именно избранного киевлянами мэра.Ранее партия мэра Киева Виталия Кличко "Удар" заявила, что офис президента Украины считает градоначальника главным конкурентом Зеленского. Кличко заявил, что у него нет личного конфликта с Зеленским, но офис главы государства полностью абстрагировался от общения с ним. Зеленский заявлял, что Кличко ему не конкурент. Позднее он заявил, что не видит ни одного политика, который мог бы составить ему конкуренцию на президентских выборах, которые состоятся в 2024 году.С весны украинские правоохранители регулярно проводят обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации украинской столицы. Кличко заявлял, что считает обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. По его мнению, давление исходит от офиса президента Украины и связано с его активной работой на посту мэра. Мэр Киева считает, что украинские власти "дали задание" правоохранителям испортить ему репутацию.
https://ria.ru/20211020/vybory-1755423514.html
https://ria.ru/20211005/klichko-1753127140.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156063/17/1560631767_0:48:2604:2001_1920x0_80_0_0_7c3e12481bc714f504ad7fd8d63d228f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, виталий кличко, рбк (медиагруппа), верховная рада украины, киевский городской совет
20:58 20.10.2021
 
В Раде одобрили законопроект, позволяющий снять Кличко с поста главы КГГА

В Раде одобрили законопроект, позволяющий снять мэра Киева Кличко с поста главы КГГА

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Профильный комитет Верховной рады Украины одобрил ко второму чтению новую редакцию законопроекта о столице, которым предлагается разделить должности мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), сообщает в среду агентство "Украинские новости".
Кличко сейчас занимает пост мэра Киева и одновременно является главой Киевской городской госадминистрации.
Парламент Украины принял в первом чтении новую редакцию законопроекта "О столице Украины – городе-герое Киеве" ещё в октябре 2019 года. Ранее информагентство "РБК-Украина" сообщало, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского хотят уволить Кличко с должности главы КГГА, которую он совмещает с должностью мэра.
"Рекомендовать Верховной раде Украины по результатам рассмотрения во втором чтении проекта закона Украины "О городе Киеве - столице Украины" принять его во втором чтении и в целом", - цитирует агентство председателя комитета Андрея Клочко.
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 15:49
Разумков предупредил Зеленского о последствиях досрочных выборов в Раду
Кроме этого, комитет рекомендовал парламенту применить при рассмотрении законопроекта спецпроцедуру из-за большого количества поправок.
Согласно действующему закону о "Столице Украины - городе-герое Киеве", исполнительным органом Киевского городского совета является КГГА, а ее председателя назначает президент Украины. Должен ли мэр совмещать должность председателя КГГА там не указано. При этом в 2003 году Конституционный суд четко определил, что президент обязан назначать на должность главы КГГА именно избранного киевлянами мэра.
Ранее партия мэра Киева Виталия Кличко "Удар" заявила, что офис президента Украины считает градоначальника главным конкурентом Зеленского. Кличко заявил, что у него нет личного конфликта с Зеленским, но офис главы государства полностью абстрагировался от общения с ним. Зеленский заявлял, что Кличко ему не конкурент. Позднее он заявил, что не видит ни одного политика, который мог бы составить ему конкуренцию на президентских выборах, которые состоятся в 2024 году.
С весны украинские правоохранители регулярно проводят обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации украинской столицы. Кличко заявлял, что считает обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. По его мнению, давление исходит от офиса президента Украины и связано с его активной работой на посту мэра. Мэр Киева считает, что украинские власти "дали задание" правоохранителям испортить ему репутацию.
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 11:03
Кличко заявил, что пока не собирается в президенты Украины
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВиталий КличкоРБК (медиагруппа)Верховная Рада УкраиныКиевский городской совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В Киеве заявили о превосходстве Украины над Германией
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
02:17Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД
02:08Врач рассказала, кому нельзя есть чеснок
Лента новостейМолния
В Киеве заявили о превосходстве Украины над ГерманиейМИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДДВрач рассказала, кому нельзя есть чеснок