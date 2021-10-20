https://ria.ru/20211020/pomosch-1755360537.html
Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь
Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь - РИА Новости, 20.10.2021
Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь
Россия в ближайшие дни планирует направить в Афганистан партию гуманитарной помощи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:57
2021-10-20T11:57
2021-10-20T12:02
афганистан
россия
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_af21ae4855ef96aee58b47798c6d262b.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия в ближайшие дни планирует направить в Афганистан партию гуманитарной помощи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Со своей стороны планируем в ближайшие дни направить дружественному афганскому народу очередную партию гуманитарной помощи", - сказал Лавров на III заседании Московского формата консультаций по Афганистану.Заседание московского формата по Афганистану проходит в среду в Москве. В многосторонних консультациях принимают участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) во главе с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
https://ria.ru/20211015/afganistan-1754815290.html
https://ria.ru/20211020/afganistan-1755360887.html
афганистан
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_094803a406003918c3840565a82e2abc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, россия, в мире, талибан, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
11:57 20.10.2021 (обновлено: 12:02 20.10.2021)
Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь
Лавров: Россия в ближайшие дни планирует направить в Афганистан партию гуманитарной помощи