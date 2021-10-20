https://ria.ru/20211020/pomosch-1755360537.html

Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь

Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь - РИА Новости, 20.10.2021

Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь

Россия в ближайшие дни планирует направить в Афганистан партию гуманитарной помощи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T11:57

2021-10-20T11:57

2021-10-20T12:02

афганистан

россия

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия в ближайшие дни планирует направить в Афганистан партию гуманитарной помощи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Со своей стороны планируем в ближайшие дни направить дружественному афганскому народу очередную партию гуманитарной помощи", - сказал Лавров на III заседании Московского формата консультаций по Афганистану.Заседание московского формата по Афганистану проходит в среду в Москве. В многосторонних консультациях принимают участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) во главе с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.

https://ria.ru/20211015/afganistan-1754815290.html

https://ria.ru/20211020/afganistan-1755360887.html

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афганистан, россия, в мире, талибан, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров