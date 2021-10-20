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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211020/pomosch-1755360537.html
Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь
Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь - РИА Новости, 20.10.2021
Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь
Россия в ближайшие дни планирует направить в Афганистан партию гуманитарной помощи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:57
2021-10-20T12:02
афганистан
россия
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия в ближайшие дни планирует направить в Афганистан партию гуманитарной помощи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Со своей стороны планируем в ближайшие дни направить дружественному афганскому народу очередную партию гуманитарной помощи", - сказал Лавров на III заседании Московского формата консультаций по Афганистану.Заседание московского формата по Афганистану проходит в среду в Москве. В многосторонних консультациях принимают участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) во главе с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
https://ria.ru/20211015/afganistan-1754815290.html
https://ria.ru/20211020/afganistan-1755360887.html
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афганистан, россия, в мире, талибан, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
11:57 20.10.2021 (обновлено: 12:02 20.10.2021)
 
Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь

Лавров: Россия в ближайшие дни планирует направить в Афганистан партию гуманитарной помощи

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия в ближайшие дни планирует направить в Афганистан партию гуманитарной помощи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Со своей стороны планируем в ближайшие дни направить дружественному афганскому народу очередную партию гуманитарной помощи", - сказал Лавров на III заседании Московского формата консультаций по Афганистану.
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 20:45
В Европарламенте призвали срочно оказать гумпомощь Афганистану
Заседание московского формата по Афганистану проходит в среду в Москве. В многосторонних консультациях принимают участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) во главе с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 11:58Захват власти в Афганистане талибами
Лавров призвал талибов выполнять обещания
 
Захват власти в Афганистане талибамиАфганистанРоссияВ миреТалибанМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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