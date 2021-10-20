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Кандидат в канцлеры Германии обвинила Россию в "игре в покер"
Кандидат в канцлеры Германии обвинила Россию в "игре в покер" - РИА Новости, 20.10.2021
Кандидат в канцлеры Германии обвинила Россию в "игре в покер"
Сопредседатель ″зеленых″ ФРГ Анналена Бербок в свете рекордно высоких цен на газ обвинила РФ в "игре в покер" и призвала к соблюдению европейского... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T10:09
2021-10-20T10:09
экономика
азия
европа
владимир путин
газпром
северный поток — 2
россия
анналена бербок
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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Сопредседатель ″зеленых″ ФРГ Анналена Бербок в свете рекордно высоких цен на газ обвинила РФ в "игре в покер" и призвала к соблюдению европейского законодательства в ситуации с "Северным потоком 2"."Нынешние высокие цены на газ являются прежде всего результатом высокого спроса и низкого предложения. При этом можно наблюдать и игру России в покер: поставки газа существенно сократились", - заявила Бербок в интервью медиагруппе Funke.По ее словам, Россия поставляет газ в Европу в соответствии с контрактами, однако при этом "газохранилища сравнительно пусты"."Это могло быть сделано намеренно с российской стороны, чтобы таким образом добиться скорейшего ввода в эксплуатацию "Северного потока 2", хотя не все юридические требования выполнены. Это стратегическое решение "Газпрома" против европейцев", - полагает Бербок.Сопредседатель ″зеленых″ подчеркнула, что хочет соблюдения европейского энергетического права, что, по ее словам, означает, что оператор "Северного потока 2" и компания, поставляющая газ, должны быть разными компаниями."Пока это один и тот же концерн, разрешение на эксплуатацию не может быть выдано", - добавила политик.Бербок, которая уже неоднократно высказывалась против "Северного потока 2", ранее уже обвинила власти РФ в стремлении путем "политического давления" быстрее получить оставшиеся разрешения по "Северному потоку 2".Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены - почти 1400 долларов за тысячу кубометров - был достигнут 5 октября, а с 6 октября цены на газ на мировом рынке начали снижаться, достигнув в моменте исторического максимума на уровне 1937 долларов за тысячу кубометров.Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было. Президент РФ Владимир Путин назвал ранее полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия. В РФ не раз отмечали, что выполняют все свои обязательства перед европейскими партнёрами и готовы продавать больше газа.Путин ранее принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", во время выступления и ответов на вопросы он не раз обращал внимание на ошибки европейских стран, которые подстегнули рост цен на газ. Он также пошутил, что если неподготовленные люди будут принимать решения, влияющие на энергорынок, то скоро голландцам придется ездить друг к другу в гости на коньках, чтобы согреться. Российский лидер также ранее указывал на "истерику и неразбериху" на топливных рынках в Европе.
https://ria.ru/20211018/zelenskiy-1755119566.html
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экономика, азия, европа, владимир путин, газпром, северный поток — 2, россия, анналена бербок
10:09 20.10.2021
 
Кандидат в канцлеры Германии обвинила Россию в "игре в покер"

Кандидат в канцлеры Германии Бербок обвинила Россию в "игре в покер" из-за цен на газ

© AP Photo / Markus Schreiber, PoolКандидат в канцлеры Германии Анналена Бербок
Кандидат в канцлеры Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© AP Photo / Markus Schreiber, Pool
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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Сопредседатель ″зеленых″ ФРГ Анналена Бербок в свете рекордно высоких цен на газ обвинила РФ в "игре в покер" и призвала к соблюдению европейского законодательства в ситуации с "Северным потоком 2".
"Нынешние высокие цены на газ являются прежде всего результатом высокого спроса и низкого предложения. При этом можно наблюдать и игру России в покер: поставки газа существенно сократились", - заявила Бербок в интервью медиагруппе Funke.
По ее словам, Россия поставляет газ в Европу в соответствии с контрактами, однако при этом "газохранилища сравнительно пусты".
"Это могло быть сделано намеренно с российской стороны, чтобы таким образом добиться скорейшего ввода в эксплуатацию "Северного потока 2", хотя не все юридические требования выполнены. Это стратегическое решение "Газпрома" против европейцев", - полагает Бербок.
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18 октября, 22:40
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Сопредседатель ″зеленых″ подчеркнула, что хочет соблюдения европейского энергетического права, что, по ее словам, означает, что оператор "Северного потока 2" и компания, поставляющая газ, должны быть разными компаниями.
"Пока это один и тот же концерн, разрешение на эксплуатацию не может быть выдано", - добавила политик.
Бербок, которая уже неоднократно высказывалась против "Северного потока 2", ранее уже обвинила власти РФ в стремлении путем "политического давления" быстрее получить оставшиеся разрешения по "Северному потоку 2".
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены - почти 1400 долларов за тысячу кубометров - был достигнут 5 октября, а с 6 октября цены на газ на мировом рынке начали снижаться, достигнув в моменте исторического максимума на уровне 1937 долларов за тысячу кубометров.
Надводный захлест на второй нитке Северного потока ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
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Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было. Президент РФ Владимир Путин назвал ранее полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия. В РФ не раз отмечали, что выполняют все свои обязательства перед европейскими партнёрами и готовы продавать больше газа.
Путин ранее принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", во время выступления и ответов на вопросы он не раз обращал внимание на ошибки европейских стран, которые подстегнули рост цен на газ. Он также пошутил, что если неподготовленные люди будут принимать решения, влияющие на энергорынок, то скоро голландцам придется ездить друг к другу в гости на коньках, чтобы согреться. Российский лидер также ранее указывал на "истерику и неразбериху" на топливных рынках в Европе.
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15 октября, 10:46
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ЭкономикаАзияЕвропаВладимир ПутинГазпромСеверный поток — 2РоссияАнналена Бербок
 
 
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