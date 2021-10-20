РЭЦ: поддержка экспорта РЭЦ в Армению с начала 2021 года составил $72 млн
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "ЭКСАР", старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" Никита Гусаков
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Объем поддержанного экспорта в Армению в 2020 году составил более 84 миллионов долларов, а с начала 2021 года уже более 72 миллионов, заявил генеральный директор АО "ЭКСАР", старший вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков на пленарном заседании Восьмого российско-армянского межрегионального форума.
"В 2021 году мы уже поддержали экспорт в Армению на 72,4 миллиона долларов. С одной стороны, это цифры пока достаточно скромные, но мы видим очень хорошую динамику", - приводятся слова Гусакова в сообщении РЭЦ.
"Уже реализован проект поставки вагонов для южно-кавказской железной дороги, поддержанный группой РЭЦ в этом году. Также рассматриваются вопросы финансовой поддержки со стороны группы по поставке отечественных автобусов для нужд Еревана, а также строительства новых станций метрополитена", - отметил он.
Группа РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) оказывает финансовую поддержку российским компаниям, ведущим экспортную деятельность в Армении. Речь идет о крупных инфраструктурных проектах. Среди них - поставка вагонов для южно-кавказской железной дороги, поддержанная РЭЦ в этом году.
На пленарном заседании Восьмого российско-армянского форума, организаторами которого стали министерство экономического развития России и министерство территориального управления и инфраструктуры Армении, выступили министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр территориального развития и инфраструктуры Армении Гнел Саносян.
В рамках форума также проходит бизнес-миссия в Армении, организованная Российским экспортным центром совместно с министерством экономики Республики Армения, Фондом "Центр поддержки инвестиций" и торговым представительством РФ в Армении. В рамках бизнес-миссии состоятся более 250 встреч между российскими и армянскими компаниями. Всего в миссии примут участие 24 российских экспортера и более 70 компаний из Армении.