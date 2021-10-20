https://ria.ru/20211020/podderzhka-1755404728.html

РЭЦ: поддержка экспорта РЭЦ в Армению с начала 2021 года составил $72 млн

РЭЦ: поддержка экспорта РЭЦ в Армению с начала 2021 года составил $72 млн - РИА Новости, 20.10.2021

РЭЦ: поддержка экспорта РЭЦ в Армению с начала 2021 года составил $72 млн

Объем поддержанного экспорта в Армению в 2020 году составил более 84 миллионов долларов, а с начала 2021 года уже более 72 миллионов, заявил генеральный... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:54

2021-10-20T14:54

2021-10-20T14:54

армения

максим решетников

российский экспортный центр

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Объем поддержанного экспорта в Армению в 2020 году составил более 84 миллионов долларов, а с начала 2021 года уже более 72 миллионов, заявил генеральный директор АО "ЭКСАР", старший вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков на пленарном заседании Восьмого российско-армянского межрегионального форума."В 2021 году мы уже поддержали экспорт в Армению на 72,4 миллиона долларов. С одной стороны, это цифры пока достаточно скромные, но мы видим очень хорошую динамику", - приводятся слова Гусакова в сообщении РЭЦ."Уже реализован проект поставки вагонов для южно-кавказской железной дороги, поддержанный группой РЭЦ в этом году. Также рассматриваются вопросы финансовой поддержки со стороны группы по поставке отечественных автобусов для нужд Еревана, а также строительства новых станций метрополитена", - отметил он.Группа РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) оказывает финансовую поддержку российским компаниям, ведущим экспортную деятельность в Армении. Речь идет о крупных инфраструктурных проектах. Среди них - поставка вагонов для южно-кавказской железной дороги, поддержанная РЭЦ в этом году.На пленарном заседании Восьмого российско-армянского форума, организаторами которого стали министерство экономического развития России и министерство территориального управления и инфраструктуры Армении, выступили министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр территориального развития и инфраструктуры Армении Гнел Саносян.В рамках форума также проходит бизнес-миссия в Армении, организованная Российским экспортным центром совместно с министерством экономики Республики Армения, Фондом "Центр поддержки инвестиций" и торговым представительством РФ в Армении. В рамках бизнес-миссии состоятся более 250 встреч между российскими и армянскими компаниями. Всего в миссии примут участие 24 российских экспортера и более 70 компаний из Армении.

https://ria.ru/20211020/podderzhka-1755403332.html

https://ria.ru/20211019/biznes-missiya-1755172390.html

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армения, максим решетников, российский экспортный центр, россия