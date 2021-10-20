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МВД приняло на вооружение пистолет Лебедева, сообщил источник
МВД приняло на вооружение пистолет Лебедева, сообщил источник - РИА Новости, 20.10.2021
МВД приняло на вооружение пистолет Лебедева, сообщил источник
МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК), который заменит в правоохранительных органах морально устаревший пистолет Макарова... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T03:42
2021-10-20T03:42
2021-10-20T03:42
безопасность
технологии
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК), который заменит в правоохранительных органах морально устаревший пистолет Макарова (ПМ), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Он отметил, что компактный пистолет Лебедева "должен постепенно заменить в МВД морально устаревший ПМ советской разработки".ПЛК разработан группой компаний "Калашников". От базовой версии пистолета Лебедева он отличается уменьшенными длиной, высотой и массой. Пистолет питается патронами 9 на 19 мм, ёмкость его магазина составляет 14 патронов. Оружие подходит для скрытого ношения.Пистолет Макарова был разработан ещё в 1948 году и не отвечает ряду современных требований, в том числе в отношении точности и мощности. Всего в силовых структурах России на сегодняшний день насчитывается до 100 тысяч "макаровых".
https://radiosputnik.ria.ru/20210216/pistolet-1597706872.html
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безопасность, технологии, россия
МВД приняло на вооружение пистолет Лебедева, сообщил источник
МВД приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева, сообщил источник
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК), который заменит в правоохранительных органах морально устаревший пистолет Макарова (ПМ), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Министерство внутренних дел по итогам государственных испытаний приняло на вооружение новый пистолет ПЛК", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что компактный пистолет Лебедева "должен постепенно заменить в МВД морально устаревший ПМ советской разработки".
ПЛК разработан группой компаний "Калашников". От базовой версии пистолета Лебедева он отличается уменьшенными длиной, высотой и массой. Пистолет питается патронами 9 на 19 мм, ёмкость его магазина составляет 14 патронов. Оружие подходит для скрытого ношения.
Пистолет Макарова был разработан ещё в 1948 году и не отвечает ряду современных требований, в том числе в отношении точности и мощности. Всего в силовых структурах России
на сегодняшний день насчитывается до 100 тысяч "макаровых".