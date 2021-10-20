https://ria.ru/20211020/plk-1755310824.html

МВД приняло на вооружение пистолет Лебедева, сообщил источник

МВД приняло на вооружение пистолет Лебедева, сообщил источник - РИА Новости, 20.10.2021

МВД приняло на вооружение пистолет Лебедева, сообщил источник

МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК), который заменит в правоохранительных органах морально устаревший пистолет Макарова... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T03:42

2021-10-20T03:42

2021-10-20T03:42

безопасность

технологии

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК), который заменит в правоохранительных органах морально устаревший пистолет Макарова (ПМ), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Он отметил, что компактный пистолет Лебедева "должен постепенно заменить в МВД морально устаревший ПМ советской разработки".ПЛК разработан группой компаний "Калашников". От базовой версии пистолета Лебедева он отличается уменьшенными длиной, высотой и массой. Пистолет питается патронами 9 на 19 мм, ёмкость его магазина составляет 14 патронов. Оружие подходит для скрытого ношения.Пистолет Макарова был разработан ещё в 1948 году и не отвечает ряду современных требований, в том числе в отношении точности и мощности. Всего в силовых структурах России на сегодняшний день насчитывается до 100 тысяч "макаровых".

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/pistolet-1597706872.html

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2021

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безопасность, технологии, россия