https://ria.ru/20211020/pixel-1755356065.html

Google представила смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Google представила смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro - РИА Новости, 20.10.2021

Google представила смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Новое поколение фирменных смартфонов Google получило собственную платформу Tensor. Официально устройства были представлены компанией через несколько месяцев... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T11:41

2021-10-20T11:41

2021-10-20T11:41

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Новое поколение фирменных смартфонов Google получило собственную платформу Tensor. Официально устройства были представлены компанией через несколько месяцев после релиза.Смартфоны выполнены в новом "квадратном" дизайне — более крупный Pixel 6 Pro получил 6,7-дюймовый LTPO-экран с разрешением 3120 х 1440 пикселей и частотой 120 Гц. Pixel 6 меньше и проще: AMOLED диагональю 6,4 дюйма и разрешением FHD+ с кадровой частотой 90 Гц.Новые Pixel стали первыми в мире смартфонами с Android 12 "из коробки". Разработчики обещают, что устройства будут получать обновления до 2026 года. В Google наконец-то обнародовали подробные характеристики собственной платформы Tensor — процессор получил сразу два суперядра Cortex-X1. Например, в Snapdragon 888 оно одно (именно его часто называют причиной перегрева и троттлинга). Платформа дополнена чипом безопасности Titan M2, который должен защитить содержимое смартфона.Новинки должны упрочить звание Pixel, как лучшего камерофона в мире Android. Pixel 6 получил две камеры — основную на 50 Мп с оптстабом и 12-мегапиксельный "ширик". Pro-версия дополнена 48-мегапиксельным сенсором с телеобъективом, который обеспечивает 4-кратный оптический зум.В смартфонах заявлена поддержка 5G и других современных стандартов связи. Pixel 6 Pro оснащается аккумулятором емкостью 5000 мАч, в Pixel 6 установлен аккумулятор емкостью 4400 мАч.За Pixel 6 в версии 8/128 ГБ в США попросят 549 долларов (39 000 рублей по текущему курсу), а за базовый вариант Pixel 6 Pro — 899 долларов (64 000 рублей).

https://ria.ru/20211018/realme-1755063103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, google android, google