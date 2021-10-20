Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211020/pixel-1755356065.html
Google представила смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro
Google представила смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro - РИА Новости, 20.10.2021
Google представила смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro
Новое поколение фирменных смартфонов Google получило собственную платформу Tensor. Официально устройства были представлены компанией через несколько месяцев... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:41
2021-10-20T11:41
наука
технологии
google android
google
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755355374_1:0:1277:718_1920x0_80_0_0_aaf38f32e2b09ed0933fdfc0aa19cade.png
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Новое поколение фирменных смартфонов Google получило собственную платформу Tensor. Официально устройства были представлены компанией через несколько месяцев после релиза.Смартфоны выполнены в новом "квадратном" дизайне — более крупный Pixel 6 Pro получил 6,7-дюймовый LTPO-экран с разрешением 3120 х 1440 пикселей и частотой 120 Гц. Pixel 6 меньше и проще: AMOLED диагональю 6,4 дюйма и разрешением FHD+ с кадровой частотой 90 Гц.Новые Pixel стали первыми в мире смартфонами с Android 12 "из коробки". Разработчики обещают, что устройства будут получать обновления до 2026 года. В Google наконец-то обнародовали подробные характеристики собственной платформы Tensor — процессор получил сразу два суперядра Cortex-X1. Например, в Snapdragon 888 оно одно (именно его часто называют причиной перегрева и троттлинга). Платформа дополнена чипом безопасности Titan M2, который должен защитить содержимое смартфона.Новинки должны упрочить звание Pixel, как лучшего камерофона в мире Android. Pixel 6 получил две камеры — основную на 50 Мп с оптстабом и 12-мегапиксельный "ширик". Pro-версия дополнена 48-мегапиксельным сенсором с телеобъективом, который обеспечивает 4-кратный оптический зум.В смартфонах заявлена поддержка 5G и других современных стандартов связи. Pixel 6 Pro оснащается аккумулятором емкостью 5000 мАч, в Pixel 6 установлен аккумулятор емкостью 4400 мАч.За Pixel 6 в версии 8/128 ГБ в США попросят 549 долларов (39 000 рублей по текущему курсу), а за базовый вариант Pixel 6 Pro — 899 долларов (64 000 рублей).
https://ria.ru/20211018/realme-1755063103.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755355374_161:0:1118:718_1920x0_80_0_0_b3a25de109c22846605bbc924778c871.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, google android, google
11:41 20.10.2021
 

Google представила смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro

© GoogleGoogle Pixel 6 Pro
Google Pixel 6 Pro
© Google
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Новое поколение фирменных смартфонов Google получило собственную платформу Tensor. Официально устройства были представлены компанией через несколько месяцев после релиза.
Смартфоны выполнены в новом "квадратном" дизайне — более крупный Pixel 6 Pro получил 6,7-дюймовый LTPO-экран с разрешением 3120 х 1440 пикселей и частотой 120 Гц. Pixel 6 меньше и проще: AMOLED диагональю 6,4 дюйма и разрешением FHD+ с кадровой частотой 90 Гц.
Новые Pixel стали первыми в мире смартфонами с Android 12 "из коробки". Разработчики обещают, что устройства будут получать обновления до 2026 года. В Google наконец-то обнародовали подробные характеристики собственной платформы Tensor — процессор получил сразу два суперядра Cortex-X1. Например, в Snapdragon 888 оно одно (именно его часто называют причиной перегрева и троттлинга). Платформа дополнена чипом безопасности Titan M2, который должен защитить содержимое смартфона.
Новинки должны упрочить звание Pixel, как лучшего камерофона в мире Android. Pixel 6 получил две камеры — основную на 50 Мп с оптстабом и 12-мегапиксельный "ширик". Pro-версия дополнена 48-мегапиксельным сенсором с телеобъективом, который обеспечивает 4-кратный оптический зум.
В смартфонах заявлена поддержка 5G и других современных стандартов связи. Pixel 6 Pro оснащается аккумулятором емкостью 5000 мАч, в Pixel 6 установлен аккумулятор емкостью 4400 мАч.
За Pixel 6 в версии 8/128 ГБ в США попросят 549 долларов (39 000 рублей по текущему курсу), а за базовый вариант Pixel 6 Pro — 899 долларов (64 000 рублей).
realme GT Master Edition - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 17:08Наука
Обзор realme GT Master Edition: смартфон для мастера
 
НаукаТехнологииGoogle AndroidGoogle
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В Киеве заявили о превосходстве Украины над Германией
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
02:17Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД
02:08Врач рассказала, кому нельзя есть чеснок
Лента новостейМолния
В Киеве заявили о превосходстве Украины над ГерманиейМИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДДВрач рассказала, кому нельзя есть чеснок